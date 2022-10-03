İş aramak için geldiği ESBİM'de başkalarına da umut oldu - Son Dakika
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İş aramak için geldiği ESBİM'de başkalarına da umut oldu

03.10.2022 12:05

İş aramak için geldiği ESBİM'de başkalarına da umut oldu Esenyurt'ta yaşayan Duygu Çifçi, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi aracılığıyla işe başladığı firmada insan kaynakları sorumlusu oldu.

İş aramak için geldiği ESBİM'de başkalarına da umut oldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta yaşayan Duygu Çifçi, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi aracılığıyla işe başladığı firmada insan kaynakları sorumlusu oldu. Çifçi, daha önce kendisinin de iş aramak için geldiği ESBİM'de şimdi yeni istihdamlar sağlamak için mülakat gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), yeni hayatlara dokunmaya devam ediyor. ESBİM sayesinde işe girdiği firmada insan kaynakları sorumlusu olan 21 yaşındaki Duygu Çifçi, firmasına yeni istihdamlar sağlamak için ESBİM'de mülakat düzenledi. Kendisi gibi onlarca vatandaşın da iş sahibi olmasını sağlayan Çifçi, "Çok güzel bir şey. Ben de bu süreçten geçtiğim için şimdi insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

"Ben de aynı süreçten geçtim"

ESBİM aracılığıyla girdiği işte yükselerek yeni istihdamlar sağlamak için mülakat düzenlediğini söyleyen İnsan Kaynakları Sorumlusu Duygu Çifçi, "2 yıl önce ESBİM'e başvurdum. Bir iş buldum, daha sonra o işten ayrıldım. Tekrar ESBİM'e başvuru yaptım. ESBİM sayesinde yeni bir işe girdim. Burada insan kaynakları sorumlusuyum. Yaklaşık 8 aydır burada çalışıyorum. İki yıl önce aynı süreçten ben de geçtim. Şimdi de insanlara yardımcı olmak için firma olarak buraya mülakata geldim" diye konuştu.

"Şimdi kendisi başka hayatlara dokunuyor"

Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Murat Boduroğlu ise şöyle konuştu: "Duygu Hanım bize 2 yıl önce başvuru yaptı. Ön Muhasebe bölümünden yeni mezundu. Biz onu yetiştirmek için bir firmamızda işbaşı yaptırdık. Bir buçuk yıl kadar orada kendini geliştirerek işinden ayrıldı. Yine bize başvuruda bulundu. Farklı bir firmamızda insan kaynakları sorumlusu olarak işbaşı yaptı. Bugün de ESBİM'de kendi firması için işe alım sürecini yönetmekte. Şimdi kendisi başka hayatlara dokunuyor. Bu da ESBİM olarak bize gurur ve onur veriyor. Bir başarı öyküsüdür. Bunun gibi birden fazla başarı öykümüz var."

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Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş aramak için geldiği ESBİM'de başkalarına da umut oldu - Son Dakika

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