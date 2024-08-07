İş Bankası, 2024 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 17,6 artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İş Bankası, 2024 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 17,6 artırdı

İş Bankası, 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü yılsonuna göre yüzde 17,6 artışla 2,9 trilyon TL'ye yükseltti. Banka, 100. kuruluş yıl dönümünde bu büyümeyle geleceğe yönelik sürdürülebilir değer oluşturmayı hedefliyor.

07.08.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Bankası, 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü yılsonuna göre yüzde 17,6 artışla 2,9 trilyon TL'ye yükseltti.

Türkiye İş Bankası, 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2024 yılında, Haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü yılsonuna göre yüzde 17,6 artışla 2,9 trilyon TL'ye yükseltti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk yarı finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuruluşunda üstlendiği milli ekonomiyi destekleme rolünü 100 yıldır yerine getiren bankamız, ülkemizin sadece ekonomik kalkınmasına değil, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik çalışmalarını da samimiyetle sürdürüyor. Eğitim, çevre, kültür-sanat, spor ve bilim alanlarında hayata geçirdiğimiz, geleceğe iz bırakacak çok sayıda proje ile 100. yıl heyecanımızı ülkemizle paylaşıyoruz. Sağlam finansal yapımızın desteği ile sağlıklı büyüme stratejimizi kararlılıkla uygulayarak 'Geleceğin Bankası' vizyonuyla ikinci yüzyılımızda da ülkemiz için sürdürülebilir değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Bankanın Haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,4 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 501,8 milyar TL'ye ulaşarak, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,9 trilyon TL oldu.

Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi, Haziran 2024 döneminde 1,8 trilyon TL olarak gerçekleşti. TP mevduat hacmi ise yılsonuna göre yüzde 16,4 oranında artarak 1 trilyon TL'ye yükseldi.

Yurt dışı kaynakla KOBİ'ler, kadın girişimciler ve yeşil dönüşüm destekleniyor

Uluslararası piyasalarda Haziran ayında, 562,7 milyon euro ve 442 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin eden banka, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Banka ayrıca, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında yaklaşık 360 milyon dolar tutarında yeni kaynak sağladı. İş Bankası, söz konusu kaynaklarla KOBİ'leri ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini, ekonomide yeşil dönüşümü ve kadın girişimcileri destekliyor.

İşGPT ile yapay zekada yerelleşme örneği sergilendi

Yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanının her geçen gün arttığı günümüz dijital çağda bu teknolojilere ve inovasyona önemli yatırımlar yapan İş Bankası, geliştirdiği ilk Türkçe Büyük Dil Modeli İşGPT ile bankacılık sektöründe yapay zeka alanında yerelleştirme örneği sergiledi. Mevzuat, dış ticaret, performans yönetimi, içerik yapılandırması gibi çeşitli uygulama alanlarında aktif olarak tüm çalışanlar tarafından kullanılabilen İşGPT, sorulan soruların yüzde 91'ine hızlı ve doğru cevap verme başarısı gösterdi.

Özkaynak büyüklüğü 285 milyar TL

Yılın ilk 6 ayında 29,2 milyar TL düzeyinde kar eden bankanın özkaynak büyüklüğü 285 milyar TL'ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 17,8 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İş Bankası, İş Bankası, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Bankası, 2024 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 17,6 artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:24 TBB’den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi TBB'den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:30 Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı’na sundu Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı'na sundu
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
07:50 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak
07:28 İspanya’dan İstanbul’a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 20:53:06. #1.13#
SON DAKİKA: İş Bankası, 2024 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 17,6 artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement