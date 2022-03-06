İş Bankası Altın Tasarruf Sistemi'nde - Son Dakika
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İş Bankası Altın Tasarruf Sistemi'nde

06.03.2022 11:31
İş Bankası Altın Tasarruf Sistemi'nde

Türkiye İş Bankası, Altın Tasarruf Sistemi içinde yer aldı.

Türkiye İş Bankası, Altın Tasarruf Sistemi içinde yer aldı.

Türkiye İş Bankası, yastık altında tutulan fiziki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devreye alınan Altın Tasarruf Sistemi içinde yer alıyor.

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar paralelinde, ilk olarak Haziran 2012 tarihinde başlayan "Şubelerde Altın Buluşmaları" yeniden hayata geçiriliyor.

Altın toplama faaliyeti kapsamındaki banka şubelerine fiziki altınlarını getiren müşteriler, uzman eksperlerce yapılacak değerlemeler sonucunda fiziki altınlarını hesaplarında kaydi olarak izleyebilecekler.

Sistem içine giren altınların değerlemesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen hurda altın değerlemesinde kullanılan ve altının saflık derecesi olan asgari milyem değerleri baz alınacak.

İş Bankası, banka müşterilerinin faydalanabilmesi için yetkili kuyumcular aracılığı ile de fiziki altınlarını banka hesaplarına geçirebilecekleri sisteme çok kısa bir süre içerisinde entegre olacak.

Banka müşterileri sisteme dahil edilen kuyumcular aracılığıyla, Türkiye'nin her yerinden altınlarını haftanın her günü banka hesabına aktarabilecek. Müşteriler böylelikle altınlarının değerlemesini güvenli bir şekilde yaptırabilecek ve beklemeden sistem içerisinde yer alan İş Bankası hesabına masraf ödemeden altınlarını kolaylıkla aktarabilecek.

Müşteriler hem gelir elde edecek hem de çalınma, kaybolma gibi risklerden korunacaklar.

Bankanın Altın Tasarruf Sistemi'ne dahil olan müşteriler, hem Bankaya yatırdıkları altından gelir elde edecekler hem de çalınma, kaybolma gibi risklerden korunacaklar. Sisteme giren Banka müşterileri, ayrıca hesabındaki altınlarını başka yatırım aracına çevirme, altın hesabını teminat göstererek kredi kullanma gibi imkanlara da sahip olabilecek. Bankadaki altın hesapları, ilgili yönetmelik gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında bulunuyor. - İSTANBUL

İş Bankası Altın Tasarruf Sistemi'nde
İş Bankası Altın Tasarruf Sistemi'nde

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, İş Bankası, Banka, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası Altın Tasarruf Sistemi'nde - Son Dakika


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