İş Bankası, Çiftçilerin Yüzünü Güldüren İmece Kart Kampanyası'nın Kazananlarını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası, Çiftçilerin Yüzünü Güldüren İmece Kart Kampanyası'nın Kazananlarını Açıkladı

İş Bankası, Çiftçilerin Yüzünü Güldüren İmece Kart Kampanyası\'nın Kazananlarını Açıkladı

Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırladığı 'Çiftçilerin Yüzünü Güldüren İmece Kart Kampanyası'nda kazananları belirledi. Kampanyada toplam 34 adet akıllı tarım teknolojisi ürünü ödül olarak verildi.

21.08.2024 15:17
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Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırladığı "Çiftçilerin Yüzünü Güldüren İmece Kart Kampanyası"nın kazananlarını belirledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanyaya 101 bin 460 kişi çekilişe katılmaya hak kazandı. Kampanyada kazananlar hediyelerini düzenlenen törenle teslim aldı.

Toplam 34 adet akıllı tarım teknolojisi ürününün sunulduğu kampanyada ödüller arasında traktör, zirai drone, akıllı ilaçlama makinesi, tarla analiz sistemi, otomatik dümenleme sistemi yer aldı.

Dört adet traktörü Adana, Aydın, Kocaeli ve Erzurum'dan katılan çiftçiler kazandı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Zafer Arslan, İş Bankası'nın 100. yılında çiftçilere fayda sağlayacak kampanya düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Sektörün değişen iklim koşulları, nüfus artışı, yükselen girdi ve enerji maliyetleri, tarımla uğraşan genç nüfusun azalması gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Arslan, kaynakların doğru zamanda ve doğru miktarda kullanımının önemine dikkati çekti.

Arslan, "Teknolojiyi merkeze alarak tarım ekosistemindeki tüm paydaşlarla birlikte ülkemizde tarımın gelişimi için çalışıyoruz. Tarımı, teknoloji ve finansla buluşturarak üreticilerimize destek oluyoruz. Ülkemizin verimli ovalarında açtığımız Tarım İhtisas Şubelerimizle, gerçekleştirdiğimiz çiftçi buluşmalarıyla, tarım teknolojisine dair genç girişimcileri destekleyen WorkupAgri programımızla, düzenlediğimiz kampanyalarla çiftçiye en çok kazandıran banka olmayı hedefliyoruz. Bir asırlık köklü tarihimizden aldığımız güçle gelecek 100 yılımızda da tüm sorumluluk bilincimizle çağa ayak uyduran, yenilikçi, insana ve doğaya saygılı yaklaşımımızla ülkemiz tarımını daha da ileriye taşımanın gayretiyle var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Tarımda teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir üretim için çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye İş Bankası'nın tarım odaklı teknoloji iştiraki İmeceMobil'in de katıldığı törende İmeceMobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam, şirketin 2019'da tarım alanında teknolojinin etkin kullanımı ve üreticilere dijital çözümler sunulması amacıyla hayata geçirildiğini hatırlatarak bu kampanyada da tarımda verimliliği artıracak teknolojileri önceliklendirdiklerinin altını çizdi.

Sağlam, "Yeni nesil traktörler, zirai dronlar, değişken oranlı gübreleme ve ilaçlama sistemleri ve otomatik dümenleme cihazlarıyla teknolojinin tabana yayılması amacımızı burada da gerçekleştirmeye çalıştık. Talihlilerimizin ülkenin dört bir yanından üreticilerimizden oluşmasından çok memnunuz. Bu hem coğrafi açıdan teknolojilerin yayılmasını hem de ürün deseni anlamında çeşitlilik yaratmamızı sağlayacak. Tarımda teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir üretim için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası, Çiftçilerin Yüzünü Güldüren İmece Kart Kampanyası'nın Kazananlarını Açıkladı - Son Dakika

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