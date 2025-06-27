İş Bankası\'nda Yeni Atama

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, Teftiş Kurulu Başkanı Gürler Özkök'ün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın iç sistemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, Teftiş Kurulu Başkanı Gürler Özkök'ün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın iç sistemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi. Verilen bilgiye göre, 1993 yılında İş Bankası'nın Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Özkök, 2002'de Risk Yönetimi Bölümü'nde Müdür Yardımcısı, 2004'te Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı, 2006'da İzmir Şubesi'nde Müdür, 2008'de İzmir Ticari Şubesi'nde Müdür olarak çalıştı. 2015'te Akdeniz Kurumsal Şube Müdürü, 2018'de Maslak Kurumsal Şube Müdürü olduktan sonra 2022'de Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. - İSTANBUL