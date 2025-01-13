İş Bankası'ndan Eurotahvil İhracı - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan Eurotahvil İhracı

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolarlık Eurotahvil ihraç etti.

13.01.2025 17:28
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Türkiye İş Bankası, ilave ana sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda ilk ilave ana sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre; 2025 yılında uluslararası piyasalarda Türkiye'den yapılan ilk ihraç olma özelliğini taşıyan 500 milyon ABD doları tutarındaki işlemin kupon faiz oranı yüzde 9,125 olarak belirlendi. Bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilmiş olan ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasındaki en düşük kupon faiz oranı ve en düşük prim ile sonuçlanan işleme 1,5 milyar ABD dolarına ulaşan talep geldi. Geniş bir coğrafyaya yaygın çeşitli yatırımcı gruplarının yoğun ilgi gösterdiği işlemde Eurotahvillerin yüzde 41'i İngiltere'ye, yüzde 28'i Orta Doğu ülkelerine, yüzde 21'i Avrupa'ya, yüzde 8'i ABD'ye ve yüzde 2'si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunun yüzde 42 gibi büyük bir kısmı fon ve varlık yönetim şirketlerinden, yüzde 36'sı bankalar, yüzde 19'u hedge fonlar, yüzde 3'ü ise diğer yatırımcılardan oluştu.

"Yüz yıldır destek olmak için çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak oluştururken, bilançomuzu daha da güçlendirdik"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni bir seneye başlarken uluslararası tahvil piyasalarında Türk ihraçları açısından açılışı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, şöyle konuştu: "Bankamızın ilave ana sermaye niteliğindeki ilk borçlanma işlemi olma özelliğini taşıyan bu ihraçla daha önceki ihraçlarımızın yanına yeni bir Eurotahvil türünü eklemiş olduk. Böylece tarihi misyonumuz doğrultusunda, yüz yıldır destek olmak için canla başla çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak oluştururken, bilançomuzu daha da güçlendirdik. Ekonomimizin temel yapı taşı olan KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelerin, geleceğin sürdürülebilirlik ekseninde dönüşen ve dijitalleşen gereksinimlerine hazırlanmasının öneminin farkındayız. Temin ettiğimiz bu sermaye benzeri kaynağı kaldıraç olarak kullanarak ülke ekonomisinin hizmetine sunacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İş Bankası, İş Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan Eurotahvil İhracı - Son Dakika

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