İş Bankası\'ndan İlk Turizm İhtisas Şubesi Antalya\'da

Ekonomi

Farklı alanlarda geleneksel banka şubelerinden ayrışan ihtisas şubelerini yaygınlaştıran Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yılında ilk Turizm İhtisas Şubesi'ni Antalya'da hayata geçirdi.

Türkiye İş Bankası, stratejik açıdan önem verdiği sektörlerde daha verimli çıktılar elde edilmesi ve katma değerli ürünler üretilmesine katkıda bulunmak amacıyla ihtisas şubeleri açmaya devam ediyor. Şimdiye kadar tarım ve girişimcilik alanlarında teknolojiyi, finansı ve sektörü bir araya getirdiği ihtisas şubeleri açan Banka, buna turizm alanını da ekledi.

Farklı konsept ve tasarıma sahip, özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubelerinden ayrışan ilk turizm ihtisas şubesi Antalya Muratpaşa'da, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle açıldı.

Hakan Aran, açılışta yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bankanın, ilk günden bu yana ülkemizin gelişimi ve iktisadi kalkınması açısından önem taşıyan sektörleri desteklediğini söyledi.

"2024-2025 yılları içerisinde turizme 1 milyar dolar ilave kaynak ayırdık, sektörün yanında olmaya devam edeceğiz"

Tarım, sanayi, girişimciliğin yanı sıra turizmi de ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayan temel sektörlerden biri olarak stratejik öncelikleri arasına aldıklarını belirten Hakan Aran, Turizme 2024-2025 yılları içerisinde 1 milyar dolar ilave kaynak aktardıklarını, bu kaynağın 500 milyon dolarının hali hazırda kullanıldığını ve Banka'nın turizm sektörüne kullandırdığı kredi bakiyesinin 1,5 milyar doları geçtiğini belirtti. Gerek finansal gerek sektörel çözümlerle turizm sektörünün güçlü bir şekilde yanında olmaya devam edeceklerini, bunun yanı sıra ihtisaslaşma ve sürdürülebilirlik odaklı projelerle sektörü desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"2,6 milyar dolarlık yatırımın finansmanını sağlayabilecek güçteyiz"

Turizmin, ülkemizdeki dış ticaret açığının kapanması ve ekonomideki dengeleme için kritik role sahip olduğunu, önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkiye'ye 2,6 milyar dolarlık ilave yatırım yapılacağının ön görüldüğünü ve bu yatırımlara finansman sağlayabilecek güçte olduklarını belirten Hakan Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl, turizm gelirlerinin dış ticaret açığını kapatma oranı yüzde 51 iken bu oran şimdi yüzde 60'a çıkmış durumda. Hem dış ticaret açığının azalması hem de turizm gelirlerinin artmasıyla oluşan tablo, turizmin ekonomimizdeki dengelenme için öneminin arttığını gösteriyor. Önümüzdeki iki yıl içerisinde turizme olan yatırımların yerini bulacağına ve geri dönüşünü alacağımıza inanıyoruz. Turizm sektöründe düşündüğümüz, hayal ettiğimiz 60 milyar dolarlık yıllık gelir hedefini aşarak, 100 milyar dolar seviyesine doğru bir yolculuğu gerçekleştirebileceğini umuyoruz" dedi.

İstanbul, İzmir ve Muğla'da da Turizm İhtisas Şubesi

Bankanın ikinci yüzyılına doğru ilerlerken ihtisas şubeleri aracılığıyla turizm sektörünü güçlendirecek, ekosistemin ihtiyaçlarına dokunan daha fazla projeye katkı sağlayacaklarını belirten Aran, önümüzdeki dönemde İstanbul, İzmir ve Muğla'da da Turizm İhtisas Şubesi açmayı planladıklarını ifade etti. - ANTALYA