İş Bankası'ndan İlk Turizm İhtisas Şubesi Antalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İş Bankası'ndan İlk Turizm İhtisas Şubesi Antalya'da

İş Bankası\'ndan İlk Turizm İhtisas Şubesi Antalya\'da

Türkiye İş Bankası, 100. yılında Antalya'da ilk turizm ihtisas şubesini açtı. 1 milyar dolar kaynak ayıracak.

20.11.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Farklı alanlarda geleneksel banka şubelerinden ayrışan ihtisas şubelerini yaygınlaştıran Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yılında ilk Turizm İhtisas Şubesi'ni Antalya'da hayata geçirdi.

Türkiye İş Bankası, stratejik açıdan önem verdiği sektörlerde daha verimli çıktılar elde edilmesi ve katma değerli ürünler üretilmesine katkıda bulunmak amacıyla ihtisas şubeleri açmaya devam ediyor. Şimdiye kadar tarım ve girişimcilik alanlarında teknolojiyi, finansı ve sektörü bir araya getirdiği ihtisas şubeleri açan Banka, buna turizm alanını da ekledi.

Farklı konsept ve tasarıma sahip, özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubelerinden ayrışan ilk turizm ihtisas şubesi Antalya Muratpaşa'da, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle açıldı.

Hakan Aran, açılışta yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bankanın, ilk günden bu yana ülkemizin gelişimi ve iktisadi kalkınması açısından önem taşıyan sektörleri desteklediğini söyledi.

"2024-2025 yılları içerisinde turizme 1 milyar dolar ilave kaynak ayırdık, sektörün yanında olmaya devam edeceğiz"

Tarım, sanayi, girişimciliğin yanı sıra turizmi de ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayan temel sektörlerden biri olarak stratejik öncelikleri arasına aldıklarını belirten Hakan Aran, Turizme 2024-2025 yılları içerisinde 1 milyar dolar ilave kaynak aktardıklarını, bu kaynağın 500 milyon dolarının hali hazırda kullanıldığını ve Banka'nın turizm sektörüne kullandırdığı kredi bakiyesinin 1,5 milyar doları geçtiğini belirtti. Gerek finansal gerek sektörel çözümlerle turizm sektörünün güçlü bir şekilde yanında olmaya devam edeceklerini, bunun yanı sıra ihtisaslaşma ve sürdürülebilirlik odaklı projelerle sektörü desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"2,6 milyar dolarlık yatırımın finansmanını sağlayabilecek güçteyiz"

Turizmin, ülkemizdeki dış ticaret açığının kapanması ve ekonomideki dengeleme için kritik role sahip olduğunu, önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkiye'ye 2,6 milyar dolarlık ilave yatırım yapılacağının ön görüldüğünü ve bu yatırımlara finansman sağlayabilecek güçte olduklarını belirten Hakan Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl, turizm gelirlerinin dış ticaret açığını kapatma oranı yüzde 51 iken bu oran şimdi yüzde 60'a çıkmış durumda. Hem dış ticaret açığının azalması hem de turizm gelirlerinin artmasıyla oluşan tablo, turizmin ekonomimizdeki dengelenme için öneminin arttığını gösteriyor. Önümüzdeki iki yıl içerisinde turizme olan yatırımların yerini bulacağına ve geri dönüşünü alacağımıza inanıyoruz. Turizm sektöründe düşündüğümüz, hayal ettiğimiz 60 milyar dolarlık yıllık gelir hedefini aşarak, 100 milyar dolar seviyesine doğru bir yolculuğu gerçekleştirebileceğini umuyoruz" dedi.

İstanbul, İzmir ve Muğla'da da Turizm İhtisas Şubesi

Bankanın ikinci yüzyılına doğru ilerlerken ihtisas şubeleri aracılığıyla turizm sektörünü güçlendirecek, ekosistemin ihtiyaçlarına dokunan daha fazla projeye katkı sağlayacaklarını belirten Aran, önümüzdeki dönemde İstanbul, İzmir ve Muğla'da da Turizm İhtisas Şubesi açmayı planladıklarını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İş Bankası, İş Bankası, Ekonomi, Türkiye, antalya, Turizm, Finans, Tarım, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan İlk Turizm İhtisas Şubesi Antalya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
20:04 Galatasaray’da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak
19:39 Beşiktaş ve Galatasaray’ın istediği Rayan Cherki’nin bonservisi dudak uçuklattı Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
19:01 Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı dava yarın devam edecek İşte bugünkü duruşmada yaşananlar Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava yarın devam edecek! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar
18:55 Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti
18:54 Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu “Osimhen“ oldu Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu
18:44 Di Maria’dan dikkat çeken Mourinho itirafı Di Maria'dan dikkat çeken Mourinho itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 14:05:59. #1.13#
SON DAKİKA: İş Bankası'ndan İlk Turizm İhtisas Şubesi Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.