İş Bankası'ndan Kadınlar Günü Paneli

27.02.2026 16:20
İş Bankası, 8 Mart için 'Daha Eşitlikçi Bir Dünya' panelini 5 Mart'ta düzenleyecek.

Türkiye İş Bankası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 4. kez düzenlediği "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" paneline 5 Mart'ta ev sahipliği yapacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı ve kadınların iş yaşamındaki rolünü artırmayı stratejik öncelikleri arasında konumlandıran İş Bankasının ev sahipliğinde düzenlenecek panelde, farklı disiplinlerden başarılı kadınlar deneyimlerini paylaşacak.

Sağlık, gastronomi, sürdürülebilir yaşam, tarım, teknoloji, girişimcilik, sanat ve spor gibi farklı alanlarda başarılı kadınların deneyimleri üzerinden bireysel gelişimyle toplumsal dönüşüm arasındaki ilişkinin ele alınacağı etkinlikte, üretim kültürü, liderlik, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve fırsat eşitliği konuları çok boyutlu biçimde değerlendirilecek.

5 Mart, Perşembe günü 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlik İş Bankasının Youtube kanalı (Türkiye İş Bankası-YouTube) üzerinden izlenebilecek.

Topraktan geleceğe uzanan dönüşüm

Beslenme uzmanı, FAO Gıda Şampiyonu ve The Godwild Kurucu Ortağı Dilara Koçak'ın moderatörlüğünü üstleneceği "Dönüşüm: Topraktan Geleceğe" başlıklı ilk panelde sürdürülebilir yaşama katkılarıyla dikkati çeken kadınların hikayeleri öne çıkacak.

Panel konuşmacıları Türk mutfağını çağdaş anlatım teknikleriyle yorumlayan çalışmalarıyla içerik üreticisi ve yemek yazarı Refika Birgül, minimalizm ve sürdürülebilir yaşam pratikleri üzerine içerik üreten eğitmen-yazar ve içerik üreticisi Hale Acun Aydın ve sürdürülebilir tarım alanında çalışan, düşük su tüketimli üretim modelleri üzerine çalışan Susuz Tarım'ın Kurucusu antropolog Dr. Ece Aynur Onur olacak.

Gazeteci Gülay Afşar moderatörlüğündeki "Kendi Hikayesini Yazanlar" panelinde ise mevsimsel ürünlere dayalı sürdürülebilir mutfak kavramıyla tanınan, 2023'te Michelin rehberine giren Seraf Restoran'ın şef ve Kurucu Ortağı Sinem Özler, kadın sağlığı ve kişisel bakım alanında faaliyet gösteren Beije'nin Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Doruk Akpek, teknoloji sektöründe kadınların temsiliyetini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Kurucusu, 360+ Medya Interactive Technologies Kurucu Ajans Başkanı Zehra Öney yer alacak.

Avrupa Konseyi Daimi Komite Üyesi ve SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi moderatörlüğündeki "Sınırların Ötesinde" oturumunda ise alanlarında fark yaratan isimler deneyimlerini paylaşacak.

Konuşmacılar arasında yapay zeka, teknoloji tabanlı üretim teknikleriyle dijital sanatın ülkemizde gelişimine katkı sunan isimlerden Ecem Dilan Köse, "Türkiye'nin İlk Kadın sSmurayı" ünvanına sahip ödüllü oyuncu Fadik Sevin Atasoy ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya, olimpiyat ve dünya şampiyonluklarıyla Türkiye spor tarihine adını yazdıran milli boksör Busenaz Sürmeneli yer alacak.

Kapanış oturumu ise OGGUSTO Kurucusu Özlem Güsar'ın moderatörlüğünde ve sivil toplum ve iş dünyası alanındaki örgütlenmeleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sektörel Dernekler Federasyonu Başkanı Emine Erdem ile FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

