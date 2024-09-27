İş Bankası'ndan Teknoloji ve İstihdam Vurgusu

Ekonomi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, teknolojiyi insanın yerine değil yanına konumlandıracaklarını belirterek "Çalışanlarımızı veri analitiği, yapay zeka kullanımı konusunda becerilerini geliştirerek kritik bir dönüşümü yönetmeye çalışıyoruz. İstihdamdan taviz vermeden çalışıyoruz." dedi.

Türkiye İş Bankası tarafından İş Kuleleri Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı" ikinci gününde devam etti.

Aran, burada yaptığı konuşmada, yeteneğin her yere eşit dağılmış olduğunun bilinciyle eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için interneti olmayan köylere internet götürdüklerini, çocukları bilim setleriyle tanıştırdıklarını belirterek geleceğin Aziz Sancarlarını keşfetmeye çalıştıklarını dile getirdi.

İş Bankası olarak bir maraton koşucusu olduklarını ifade eden Aran, doğru olduğuna inandıkları konuyu, modeli sonuç olana kadar desteklediklerini ve üniversitelerle beraber başlattıkları iş birliğiyle girişimcilik ekosistemine verdikleri desteğin üniversitelerdeki bilimsel üretimi artıracağını vurguladı.

Aran, İş Bankası ölçeğinde yapılanların ülke ekonomisine katkısının ülke çapında sonuç vermesi için çok zaman geçmesi gerektiğine işaret ederek "Biz bu sonucun alınabildiğini böyle uzun süreli verdiğimiz desteklerle gördüğümüz için hiç bıkmadan, usanmadan bu desteği vermeye devam ediyoruz. Yeni teknolojileri en hızlı şekilde işlerimize adapte ederken teknolojik ve dijital dönüşümün topluma ve farklı sektörlere yayılımı konusunda da motive edici olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıklarıyla birlikte sadece bir banka olmanın ötesinde ekonomik kalkınmaya sundukları katkıyı daha da ileriye taşıdıklarını kaydeden Aran, "Akademik çalışmalardan, üniversitelerden en ücradaki köyümüzde tarlanın ekim aşamasına kadar uzanan teknolojik bir İpek Yolu inşa ediyoruz. Teknolojiyi çok dikkatli kullanmaya özen gösteriyoruz." açıklamasını yaptı.

Aran, teknolojiyi insanın yerine değil yanına konumlandıracaklarını aktararak "Çalışanlarımızı veri analitiği, yapay zeka kullanımı konusunda becerilerini geliştirerek kritik bir dönüşümü yönetmeye çalışıyoruz. İstihdamdan taviz vermeden çalışıyoruz." diye konuştu.

"İş Bankası olarak gelecekle ilgili ne iyimser ne kötümseriz sadece kararlıyız"

Mühim olanın dijital dönüşümü banka bilançosunu bozmadan, kurumun gelir gider tablosuna zarar vermeden yönetebilmek olduğuna işaret eden Hakan Aran, "Yoksa en kolayı insanın yerine teknolojiyi konumlandırarak 20 bin kişiyi 10 bin kişiye indirmektir ve 10 bin istihdam problemi yaratmaktır." ifadesini kullandı.

Aran, ekonomik kalkınma modellerinin kalıcı olarak başarıya ulaşabilmesi için her şeyden önce teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğine dikkati çekerek "Bunun da eğitim düzeyimizi yükseltmek ve bilimsel araştırmalara uzun soluklu yatırımlarla mümkün olabileceğine inanıyoruz." dedi.

İş Bankası olarak gelecekle ilgili ne iyimser ne kötümser olmadıklarını sadece kararlı olduklarını aktaran Aran, "Uygun kalkınma konjonktürünün yeniden oluşmasının bilime, eğitime verilen önceliğe, özgürlük ve demokrasi ortamına, sermaye birikimine, küresel koşulların elverişli olmasına, kültür ve zihniyetin gelişimi desteklemesine ve bu tür çok sayıda faktörün bir araya gelmesine bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknoloji geliştikçe, yapay zekanın toplumdaki rolü de daha parlak hale gelecek"

Gelecek Bilimci, Yazar Brett King de "Bankacılık 5.0 ve Akıllı Ekonomilere Doğru" başlıklı konuşmasında, 2050 yıllarında yüksek düzeyde otomatikleşmiş ekonomilerin sürdürülebilirliği ve daha üretken bir şekilde çalışma kabiliyetleri açısından birbirlerinden ayrılacaklarını söyledi.

King, teknoloji geliştikçe, yapay zekanın toplumdaki rolünün de daha parlak hale geleceğini belirterek "Çin'in 2030'larda dünyanın en büyük ekonomisi olarak ABD'yi geçmesi bekleniyor. Amerikalılara bunu söylediğinizde gerçekten çılgına dönüyorlar. Bununla uğraşmak istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

IBM Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdürü Ana Paula de Jesus Assis de "Geleceğe bir köprü: Bilişimin geleceğinde sırada ne var" konulu konuşmasında, yapay zeka ve sinir ağları hakkında gerçekten devrim niteliğinde olan şeyin insanlık tarihinde kendi kendine öğrenen, zaman içinde otonom bir şekilde gelişebilen ilk teknoloji olması olduğuna işaret etti.

Assis, teknolojilerinin bir arada nasıl etkileşime girebileceğine, birbirlerini nasıl güçlendirebileceğine ve birbirlerinden nasıl yararlanabileceğine değinerek "Ancak tüm bunların merkezinde insanoğlunun yer alacağını unutmamalıyız. İnsanlar, yeteneklerini geliştirmek, daha akıllı olmak, daha iyi olmak için bu teknolojilerle birlikte çalışacaklar. Bunu ancak doğru eğitime sahip olurlarsa yapabilecekler." dedi.

"Yapay zekanın editörünün bir insan olması gerektiğini düşünüyorum"

Apple Inc. kurucularından Steve Wozniak ise "Yeni Çağı Anlamak" konulu konuşmasında, iş dünyasının dijital dönüşüm için akıllı davrandıklarını belirterek şirket yöneticilerinin inovasyon da sorumlu olduklarını ve iyi sonuçları yaratmak için teknolojiyi kullanmak zorunda olduklarını söyledi.

Wozniak, yapay zekanın çok güzel anlaşılabilir sonuçlar ve çok eksiksiz sonuçlar verebileceğini ifade ederek "Yapay zekanın editörünün bir insan olması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman onu inceleyen, anlayan, kendi eylemlerini gerçekleştirmeden önce onu yeniden konuşabilen bir insana gelmelidir. Sadece yapay zeka üzerinde bir şey aramak, bunu bir öğretmene aktarmak, patronunuza aktarmak, bu çok iyi değil, çünkü yapay zeka bir sonraki adımda ne yapabiliriz diyecek zekaya bile sahip değil."