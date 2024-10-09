İş Bankası'ndan Turizm Sektörüne 1 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan Turizm Sektörüne 1 Milyar Dolar

2024'te turizm sektörüne 1 milyar dolar kaynak aktaracaklarını duyuran İş Bankası, destek verecek.

09.10.2024 15:51
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İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, 2024 itibarıyla 2 yıllık süreçte turizm sektörüne 1 milyar dolar kaynak aktaracaklarını taahhüt ettiklerini belirterek, "Turizm sektörünün güçlü bir şekilde yanında olmaya, otel yatırımlarından renovasyonlarına, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar çok geniş yelpazedeki ürün ve hizmetlerimizle ekosistemin ihtiyaçlarına dokunmaya devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'den ve dünyadan turizm profesyonellerini buluşturan, ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlendiği İstanbul Turizm Fuarı Yenikapı- Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı.

Fuarın açılış seremonisinde konuşan Yılmaz, turizmin, ülke ekonomisini ve sosyo-kültürel gelişimi besleyen büyük bir ekosistem olduğunu belirterek, Türkiye'nin turizmdeki yüksek potansiyelini vurguladı.

Yılmaz, 2023'te Türkiye'nin turizm gelirinin 55 milyar dolar olduğunu, turist sayısının ise 56,7 milyona yükselerek rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki potansiyel turistik destinasyonların gelişimine katkı sunacak çalışmaların planlanması, buna yönelik adımların atılması ve sektörü etkileyecek kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesine değinen Yılmaz, bu durumların sektörün gelişimi ve dönüşümlere hızlı uyum sağlaması açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, "Değişen dinamiklerle ihtiyaçları günden güne farklılaşan turizm sektörünün dönüşümünde beraber olmak, global rakipler karşısında sektöre güç katmak, sektörün sürdürülebilirliğine katkı sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayan İş Bankası'nın ilk yıllarından itibaren kalkınmada stratejik önemi olan sektörlere bütüncül bir yaklaşımla destek olduğunu anlatan Yılmaz, turizmin de bu yaklaşımla ele alındığını söyleyerek 2024 itibarıyla 2 yıllık süreçte turizm sektörüne 1 milyar dolar kaynak aktaracaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

Sektör paydaşlarıyla aynı dili konuşmak, ekosistem paydaşlarını bir araya getirerek işbirlikleri geliştirmek gibi bir misyonla çalışmalarına başlamış olan Turizm İhtisas Birimi'nin genel müdürlükleri bünyesinde faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Yılmaz, "Turizm sektörünün güçlü bir şekilde yanında olmaya, otel yatırımlarından renovasyonlarına, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar çok geniş yelpazedeki ürün ve hizmetlerimizle ekosistemin ihtiyaçlarına dokunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Turizme bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz"

Tarım ve girişimcilik alanlarında hizmet veren, sektör ihtiyaçlarına yönelik, gelenekselden farklı ihtisas şubelerine turizmi de eklediklerini ve Türkiye'nin ilk Turizm İhtisas Şubesini mart ayında Antalya'da hizmete sunduklarına işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizme bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Uzun yıllardır Zeugma, Patara, Teos, Nysa, Kaman Kalehöyük, Stratonikeia antik kentlerinde yapılan kazı çalışmalarına verdiğimiz destek, Müzelerimiz, tarihi kültürel mirasımızı geleceğe taşımak için attığımız adımlar, bu yaklaşımımızın bir parçası. Ülkemizin geleceği için stratejik önem verdiğimiz turizme, gerek finansal çözümlerimizle, gerek ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerimizle, tarihi mirasımızı ve doğayı korumak için gerçekleştirdiğimiz projelerle destek vermeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan Turizm Sektörüne 1 Milyar Dolar - Son Dakika

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