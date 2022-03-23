İş gücü istatistikleri (3) - Son Dakika
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İş gücü istatistikleri (3)

23.03.2022 10:42
İş gücü istatistikleri (3)

Türkiye'de geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge, yüzde 29,8 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu.

Türkiye'de geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge, yüzde 29,8 ile " Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İşgücü İstatistikleri 2021" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'in, Türkiye'yi 26 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 29,8 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" iken işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 5,8 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 52 ile " Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 29,9 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" Bölgesi'nde hesaplandı.

En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 57,3 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 40,6 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" Bölgesi'nde oldu.

İstihdam edilenlerin sektörel dağılımları

İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 52,1 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan", en düşük olduğu bölge yüzde 0,5 ile "İstanbul" olarak kayıtlara geçti.

Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının en yüksek gerçekleştiği bölge yüzde 40,4 ile " Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak kaydedilirken, bunu yüzde 37,4 ile " Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova", yüzde 37,3 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgeleri izledi.

Sanayi sektörünün payının en düşük bölge ise yüzde 11,4 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.

İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 71,7 ile Ankara, en düşük olduğu bölge yüzde 35,1 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

Eğitim durumuna göre işsizlik

Türkiye'de okuma yazma bilmeyenler arasındaki işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak kaydedildi. Lise altı eğitimlerden mezun olanlarda işsizlik oranı yüzde 11,1, liseden mezun olanlarda yüzde 14,1, mesleki veya teknik liseden mezun olanlarda yüzde 12,9 ve yüksek öğretim mezunu olanlarda ise yüzde 12,4 olarak belirlendi.

(Bitti)

YORUMLAR
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Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti. Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti. Siirt'te İnsan Hakları İstişare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi Siirt'te İnsan Hakları İstişare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İşsizlik, Türkiye, Mardin, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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