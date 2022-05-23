İSEDAK 38. İzleme Komitesi Toplantısı yarın Ankara'da başlayacak - Son Dakika
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İSEDAK 38. İzleme Komitesi Toplantısı yarın Ankara'da başlayacak

23.05.2022 15:08
İSEDAK 38. İzleme Komitesi Toplantısı yarın Ankara'da başlayacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 38. İzleme Komitesi Toplantısı 24-25 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 38. İzleme Komitesi Toplantısı 24-25 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Holiday Inn Çukurambar Otel'de yapılacak toplantıda, İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak ve kasımda gerçekleştirilecek 38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın taslak gündemi hazırlanacak.

Toplantıya daimi başkan Türkiye'nin yanı sıra Komite üyeleri Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Malezya, Nijerya, Kuveyt, Endonezya, Nijer ve Pakistan'ın katılımı öngörülürken ayrıca İİT Genel Sekreterliği ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin iştirak etmeleri bekleniyor.

Yarın saat 09.00'da başlayacak açılış oturumuna, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Rıdvan Ağaoğlu başkanlık edecek.

Çalışma oturumlarında gündemdeki konular ve 37. İSEDAK Toplantısı'ndan bu yana yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek. Toplantının ikinci gününde ise saat 14.00'te kapanış oturumu gerçekleştirilecek ve toplantı raporu kabul edilecek.

Toplantı gündemi

İSEDAK gündeminde, İİT Tahkim Merkezinin faaliyetlerine başlaması, İİT Tercihli Ticaret Sisteminin (TPS-OIC) uygulamaya geçirilmesi, İİT İSEDAK 50 İslami Endeksi, İSEDAK Altın Borsası ve Gayrimenkul Kıymetler Borsası ile ilgili sürdürülen çalışmalar, İSEDAK Mali Destek Programları gibi önemli proje ve faaliyetler yer alacak.

Ayrıca 37. İSEDAK Bakanlar Oturumu'nda kabul edilen dijital dönüşüm alanında iş birliği girişiminin başlatılması kararı kapsamında yapılan ön hazırlıklar 38. İSEDAK İzleme Komitesine sunulacak. Geliştirilecek programın 38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda nihai hale getirilmesi planlanıyor.

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Kaynak: AA

İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Ankara, İSEDAK, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSEDAK 38. İzleme Komitesi Toplantısı yarın Ankara'da başlayacak - Son Dakika


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