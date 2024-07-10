İşgücü Piyasasında Olumlu Seyir Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

İşgücü Piyasasında Olumlu Seyir Devam Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü piyasasındaki olumlu seyrin devam ettiğini belirtti. Şimşek, istihdamın arttığını ve işsizlik oranının düştüğünü açıkladı. Ayrıca, programlarının amacının sürdürülebilir büyüme ve refah artışı olduğunu vurguladı.

10.07.2024 18:05
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre: İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi. Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Refah, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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