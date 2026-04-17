Üye Girişi
Son Dakika Logo

İSHİB 2025 İhracat Başarısını Ödüllendirdi

17.04.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSHİB, en fazla ihracat yapan firmalara ödüller verdi, sektörde önemli artışlar kaydedildi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 2025 yılında sektörel bazda en fazla ihracatı yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan üyelerini ödüllendirdi.

İSHİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 10 firmanın açıklandığı törende, 6 alt sektörde en fazla ihracat gerçekleştiren firmalara da ödülleri verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş, İSHİB Başkanı Müjdat Sezer ve yönetim kurulu üyeleri ile sektörün önde gelen firma ve dernek temsilcileri katıldı.

Arı ürünleri, et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et, su ürünleri olmak üzere 6 alt sektör ile birlik genelinde ilk ona giren firmaların açıklandığı törende, ilk 5 firmaya ödül, ilk 10'a giren diğer firmalara ise başarı sertifikaları verildi.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmaya yer verilen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, gıda ihracat artışını sadece ticari başarı olarak görmemek gerektiğini vurguladı.

Alkan, "(İhracat artışı) Ülkemizin bayrağını, ihracat yapılan o ülkelerde dalgalandırmak demektir. İhracatçılarımız, Türk gıda sektörünün ne kadar güçlü olduğunu ihracat yapılan ülkelerde gösteriyorlar." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş ise su ürünleri sektörünün ihracat rakamlarına değindi.

Akbaş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl, su ürünleri sektörü 2,25 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. Bu ihracatın yüzde 40'ı Avrupa Birliği ülkelerine yönelik gerçekleşti. İthalatımız çok daha az. İhracatımız ile ithalatımız arasında 1,8 milyar dolarlık fark var. Su ürünleri sektörümüzün yüzde 100 kendine yeterliliği var ve üretim değerimiz yüzde 100'ün üzerinde. 2026 yılı rakamlarına baktığımızda ise ilk çeyrekte yüzde 20'lik bir artış söz konusu."

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer de su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün son yıllarda hem ihracat hacmi hem de pazar çeşitliliği açısından önemli bir ivme yakaladığını belirtti.

Sezer, 2025 yılı itibarıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 4 milyar doları aştığını ifade etti.

Sezer, "2018 yılında yaklaşık 2,2-2,5 milyar dolar seviyesinde olan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 2025 itibarıyla yüzde 61 artışla 4 milyar doların üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Son 8 yılda pazar çeşitliliğinin artırıldığını vurgulayan Sezer, Rusya pazarında güçlü büyüme sağlandığını, Japonya gibi stratejik pazarlarda önemli ilerleme kaydedildiğini, Avrupa Birliği ülkelerinde varlığın güçlendiğini kaydetti.

Orta Doğu ve Uzak Doğu'da da yeni fırsatlar oluşturduklarını belirten Sezer, sektörün artık yalnızca hacim değil, kalite, sürdürülebilirlik ve katma değer açısından da küresel bir oyuncu konumuna ulaştığını ifade etti.

Sezer, bundan sonraki süreçte katma değerli üretime odaklanılması, birim fiyatların artırılması ve sürdürülebilirlik ile yeşil dönüşüm alanlarında daha güçlü adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

İSHİB'in yeni başkanı Teoman Durukan oldu

Öte yandan ödül töreni öncesi gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda, tek liste ile seçime giren Teoman Durukan, İSHİB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:06:28. #7.12#
SON DAKİKA: İSHİB 2025 İhracat Başarısını Ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.