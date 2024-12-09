Işıkhan: Ücret artışlarını fırsatçılara ezdirmeyeceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Işıkhan: Ücret artışlarını fırsatçılara ezdirmeyeceğiz

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Bakan Işıkhan, tüm ücretlilerin aylık artışlarının fırsatçı fiyatlara ezdirilmeyeceğini söyledi.

09.12.2024 13:55
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Bakan Işıkhan: "Ücretlilerimizin aylıklarının artışlarını fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğimiz"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğimiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla 'Perakendeciler Sektör Toplantısı' düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde perakende sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, perakende sektörü hem küresel olarak hem de Türkiye açısından ele alındı. Sektör temsilcilerinin de katılım sağladığı toplantı çerçevesinde sektörün ihtiyaçları, sektör temsilcilerinin istek ve önerileri kapsamında değerlendirildi.

Toplantıda bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Işıkhan, perakende sektörünün, ekonomik dinamiklerin ve tüketici davranışlarının sürekli değişip geliştiği bir sektör konumunda olduğunu belirtti.

Işıkhan, 2024 yılında küresel perakende sektörü görünümüne bakıldığında online alışveriş trendinin hız kesmeden devam ettiğini ve bu alanın perakendeciler için kritik bir odak noktası haline geldiğini vurguladı.

"Perakende sektöründe sigortalı çalışan sayısı 1,5 milyonun üzerine çıkmıştır"

Perakende sektörünün Türkiye açısından önemli ve büyüyen bir sektör haline gelen geldiğini söyleyen Işıkhan, sektörde kayda değer ilerlemelerin yaşandığını sözlerine ekleyerek, "Sektörde 2014 yılında 1,2 milyon olan sigortalı çalışan sayısı 2024 yılına gelindiğinde 1,5 milyonun üzerine çıkmıştır. Bu çerçevede gençlerde 2014 yılından bu yana yüzde 30'un üzerinde artış göstermiştir. Bu artışta özellikle kadınların rolü dikkat çekicidir. Gıda perakendeciliğinde sigortalı çalışan sayısı 660 bin civarında olup kadın çalışan sayısı 325 binin üzerinde seyretmiştir. Kadın çalışanlarda son 10 yıl içinde yaklaşık yüzde 118'lik dikkat çekici bir artış oranı görülürken, erkek çalışanlarda artış oranı yüzde 19 gibi sınırlı bir sayıda kalmıştır" şeklinde konuştu.

Göstergeler incelendiğinde özellikle gıda perakendeciliği alanında kadın çalışan sayısının önemli oranda arttığını aktaran Işıkhan, genç kadınlarda zorunlu sigortalı sayısında 2014 yılına göre yüzde 76,1 oranında bir artışın olduğunu, bu artış oranlarının genç erkeklerde ise yüzde 23 olarak gerçekleştiğini paylaştı.

"Tüm ücretlilerimizin aylıklarının artışlarını fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğimiz"

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta toplanacağını ve 2025 yılı için en düşük ücretin belirleneceği sürecin başlayacağını hatırlattı. Komisyon tarafından vatandaşların gelir seviyesi yükseltilirken, piyasa dengesinin sağlanmasının da elbette gözetildiğini dile getiren Işıkhan, bu çerçevede işverenlerin ve üreticilerin, fiyat politikalarını bu artışları suistimal edecek şekilde fırsatçılığa dönüştürmemesi gerektiğini işaret etti. Bakan Işıkhan, şu şekilde devam etti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim de denetim ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu denetimler, yalnızca vatandaşlarımızın refahını değil, aynı zamanda piyasa dengesini ve sektörümüzün itibarını da korumayı hedefliyor. Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğimiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz."

"Çalışanlarımızın refahı arttıkça, sektördeki büyüme de ivme kazanacaktır"

Perakende sektörünün, sadece ekonomik büyümeyi değil, toplumsal refahı da şekillendiren önemli bir itici güç olduğunu işaret eden Işıkhan, vatandaşların refahını artırmanın ve piyasa güvenini sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti. Çalışanların alın terinin karşılığını eksiksiz alması, hem toplum içinde hem de iş yerlerinde güven ve bağlılığı güçlendireceğini dile getiren Işıkhan, "Bu yaklaşım, daha geniş kitlelerin alım gücünü artırarak ekonomik büyümeyi de hızlandıracaktır. Çalışanlarımızın refahı arttıkça, sektördeki büyüme de ivme kazanacaktır. Bu nedenle, vizyonumuzu daha da genişletmeli; çalışan haklarına saygılı, ücret politikalarında adil ve şeffaf bir anlayışı yaygınlaştırmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşmasıyla devam etti.

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Işıkhan: Ücret artışlarını fırsatçılara ezdirmeyeceğiz - Son Dakika

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