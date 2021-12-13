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İşitme kaybıyla mücadelede Cochlear Vakfı ve Malala Fonu iş birliği - Son Dakika

İşitme kaybıyla mücadelede Cochlear Vakfı ve Malala Fonu iş birliği

13.12.2021 09:30
İşitme kaybıyla mücadelede Cochlear Vakfı ve Malala Fonu iş birliği

İşitme sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları yürüten, kar amacı gütmeyen Cochlear Vakfı ile Malala Fonu, işitme kaybı olan milyonlarca çocuk ve gencin kaliteli bir eğitime erişmesinin önündeki engellere dikkati çekmek üzere iş birliği yaptı.

İşitme sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları yürüten, kar amacı gütmeyen Cochlear Vakfı ile Malala Fonu, işitme kaybı olan milyonlarca çocuk ve gencin kaliteli bir eğitime erişmesinin önündeki engellere dikkati çekmek üzere iş birliği yaptı.

Cochlear açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında 34 milyon çocuğun işitme kaybı yaşadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cochlear Genel Müdürü Gül Erden, işitme sağlığı hizmetleri ve desteğine erken erişim, kaliteli eğitime eşit erişim olmadan işitme kayıplı çocukların ve gençlerin gerçek potansiyellerini gösteremeyebildiğini belirterek, "Karşılaştığımız vakalardan edindiğimiz deneyimlere göre şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki işitme kaybına erken müdahale edilen bazı çocuklarımız yüksek akademik başarı gösteriyor. Öyle ki başarılarını gururla izlediğimiz, sınavlarda dereceye giren gençlerimiz var. Bu deneyimden yola çıkarak dünyada ve Türkiye'de işitme kaybına yönelik erken teşhis ve tedavinin önemi, işitme engellilere eğitimde eşit imkanlar sağlanması konularında farkındalık çalışmalarımıza hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"İşitme kaybının eğitimin önünde bir engel olması gerekmiyor"

Dünyanın en genç Nobel Barış Ödülü sahibi, Birleşmiş Milletler Barış Elçisi ve Malala Fonu Kurucu Ortağı Malala Yousafzai'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün Mart 2021'de yayınladığı ilk "Dünya İşitme Raporu" için kişisel önsözde, toplumları ve hükümetleri, yaşam boyunca işitme sağlığına öncelik vermeye çağırdığı belirtilen açıklamada, Malala'nın önsözde şu değerlendirmeleri yaptığı kaydedildi:

"Sağlık hizmetlerine, rehabilitasyona ve teknolojiye erişimle birlikte, işitme kaybı olan kişiler eğitime, istihdama ve içinde bulundukları topluma eşit şekilde katılabilirler. Umudum, tüm kız çocuklarının eşit fırsatlara sahip olması ve her kız çocuğunun ücretsiz, güvenli ve kaliteli bir eğitime erişiminin olduğu bir dünyayı sağlamamız. İşitme kaybının eğitimin önünde bir engel olması gerekmiyor."

Cochlear Vakfı ve Malala Fonu, işitme kaybı olan çocukları ve gençleri, "Her şeyi başarın!" sloganıyla başlatılan farkındalık programının bir parçası olarak kişisel başarı hikayelerini paylaşmaya davet ediyor. Bu yeni program, işitme kaybı olan çocukların ve gençlerin yaşadığı zorlu deneyimleri vurgulayacak, bunu kamuoyuyla paylaşacak. Aynı zamanda eğitimde eşit haklara dikkati çekecek, işitme tedavisi ve desteğine erken erişimi teşvik edecek.

İşitme kayıplı çocuk ve gençlerin "Her şeyi başarın!" programına nasıl hikaye göndereceği hakkında daha fazla bilgi için "www.cochlearfoundation.org" sayfası ziyaret edilebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İşitme kaybıyla mücadelede Cochlear Vakfı ve Malala Fonu iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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