İskoçya'da bir grup İngiliz polisini protesto etti - Son Dakika
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İskoçya'da bir grup İngiliz polisini protesto etti

13.09.2022 20:46
İskoçya'da bir grup İngiliz polisini protesto etti

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Aziz Giles Katedrali önünde toplanan bir grup, İngiliz polisini ifade ve protesto hakkını engellediğini öne sürerek protesto etti.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Aziz Giles Katedrali önünde toplanan bir grup, İngiliz polisini ifade ve protesto hakkını engellediğini öne sürerek protesto etti.

Aziz Giles Katedrali önünde toplanan protestocular, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesinin dün Edinburgh'taki geçit töreni sırasında bir kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, düşüncelerin ifadesinin bir hak olduğunu belirtti.

AA muhabirine konuşan fakat ismini açıklamak istemeyen yüzü maskeli bir genç, "İnsanların söyledikleri için son günlerde gözaltına aldıklarını görüyoruz. İnsanların temel düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı var olmalı. İnsanlar 'benim kralım' değil dediği için göz altına alınmamalı. Bu tür düşünceler ifade edilebilmeli." şeklinde konuştu.

İngiliz polisinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ülkenin farklı noktalardaki protestoculara müdahalesi tartışmalara neden oluyor.

YORUMLAR
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EDİNBURGH - Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'tan Londra'daki Buckingham Sarayı'na götürülüyor EDİNBURGH - Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'tan Londra'daki Buckingham Sarayı'na götürülüyor İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, İskoçya'dan İngiltere'ye getiriliyor İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, İskoçya'dan İngiltere'ye getiriliyor
Kaynak: AA

England, Aziz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İskoçya'da bir grup İngiliz polisini protesto etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskoçya'da bir grup İngiliz polisini protesto etti - Son Dakika
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