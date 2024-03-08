İŞKUR, 2023 yılında 5 bin 974 kadının işe yerleşmesine aracılık etti

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün(İŞKUR) kadınların işgücüne katılım oranını artırmak amacıyla yaptığı çalışmalar sonrasında 2023 yılında 5 bin 974 kadının işe yerleştirilmesine aracılık ettiği belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Servet Kaba, "Gerek aile içerisine gerekse ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışan kadınlar işgücü piyasasında yer alabilmek için mücadeleye devam etmektedir. Kurum olarak dezavantajlı durumda olan kadınların istihdamına yardımcı olmak amacıyla bireysel danışmanlık, işbaşı eğitim programı, meslek danışmanlığı ve iş kulübü hizmetleri vermeye devam etmekteyiz. 2022 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilimizdeki nüfusun yüzde 50,36'sı kadınlardan oluşmaktadır. Nüfus yoğunluğuna benzer olarak 2023 yılında Kurumumuzda yer alan 30 bin 90 kişilik kayıtlı işsiz grubunun yüzde 53,16'sına denk gelen 15 bin 995 kişisi de kadınlardan oluşmaktadır. Trabzon İŞKUR olarak 2023 yılında 5 bin 974 kadının işe yerleşmesine aracılık ettik. İşe yerleşenler arasındaki kadın oranı yüzde 43,44 olup Türkiye ortalaması olan yüzde 37,6'nın üzerinde seyretmektedir. Aktif İşgücü hizmetlerimizden olan işbaşı eğitim programı kişilerin nitelik kazanmasını sağlayarak istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmaktadır. 2023 yılı içerisinde düzenlemiş olduğumuz 164 programdan 511 katılımcı faydalanmıştır. Katılımcıların yüzde 45,40'lük kısmına denk gelen 232 kişisi kadınlardan oluşmaktadır" dedi.
Kadınların çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması için işverenlerin bilgilendirilerek hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadınların ekonomik ve ticari girişimlerde bulunmalarının desteklenmesi ve istihdam sağlamak amacıyla genel müdürlükleri tarafından İş Proje Ortaklık Zamanlama İş Birliği Teşvik İstihdam Fırsatı (İŞ POZİTİF) Projesi uygulamaya konulduğunu da hatırlatan Kaba "Bu proje işverenlere işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkanı sunacaktır. Bu şekilde işverenler ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirip istihdam etme olanağı kazanacaktır. Hayatın her alanında varlıklarıyla bize güç veren, işgücü piyasasına değer katan ve emekleriyle ülkemizin aydınlık geleceğini inşa eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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