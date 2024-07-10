İŞKUR Aracılığıyla 4 Milyon 719 Bin 597 Genç İşe Yerleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

İŞKUR Aracılığıyla 4 Milyon 719 Bin 597 Genç İşe Yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlere yönelik teşvikler ve İŞKUR'un genç istihdamını artırmak için yaptığı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Genç Girişimci Teşvik Uygulaması'nın önemine vurgu yaparak, 2018'den bu yana uygulanan bu teşvikten 105 bin 724 genç girişimcinin yararlandığını belirtti. Ayrıca, İŞKUR aracılığıyla 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildiği ve genç istihdamında önemli ilerlemeler kaydedildiği ifade edildi.

10.07.2024 14:51
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15-24 yaş aralığındaki 4 milyon 719 bin 597 gencin İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, gençlere yönelik teşvikler ve İŞKUR'un genç istihdamı arttırmak için yaptığı çalışmalara ilişkin videolu açıklama yaptı.

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması'nı çok önemsediklerini vurgulayan Işıkhan, gençleri hem ülkenin kalkınmasına katkıda bulunabilmeleri hem de kendi geleceklerini inşa edebilmeleri için proje ve uygulamalarla desteklediklerini ifade etti.

Işıkhan, 2018'den bu yana uygulanan Genç Girişimci Teşviki Uygulaması'nın bunlardan biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu uygulamayla kendi işinin sahibi olmak isteyen genç girişimcilerimize sigorta prim teşviki sağlıyoruz. Bu uygulama 18-29 yaş arası genç girişimcilerimize yönelik. Yararlanacak genç girişimcilerimizin kazanç istisnasından faydalanması için kendi işinde fiilen çalışıyor veya işi sevk ve idare ediyor olması gerekiyor. 2024 yılı mayıs itibarıyla 105 bin 724 genç Genç Girişimci Teşviki Uygulaması'ndan yararlandı. Biz bu rakamların daha da artmasını umuyoruz."

"İŞKUR aracılığıyla 4 milyon 719 bin 597 genç işe yerleştirildi"

Bakan Işıkhan, Türkiye'de genç işsizliğinin önlenmesi ve genç istihdamının artırılması için İŞKUR'un aktif işgücü hizmetleriyle iş ve meslek danışmanlığı sistemini etkin şekilde kullandıklarını anlattı.

Son 22 yılda özellikle genç istihdamında önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çeken Işıkhan, "15-24 yaş aralığındaki 4 milyon 719 bin 597 genç, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşirken, 1 milyon 843 bin 710 genç mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları gibi aktif iş gücü hizmetlerinden yararlandırılarak mesleki beceri ve nitelik kazandı. 5 milyon 416 bin 290 gencimiz ise bireysel danışmanlık hizmeti alarak kariyer planlamalarını yaptı." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Türkiye'nin önemli bir sorunu olarak gördükleri "Ne Eğitimde Ne de İstihdamda (NEET)" olarak adlandırılan gençlerin sayısında da oransal düşüş olduğunu, 2020'de yüzde 28,4 iken 2023'te 5,9 puanlık azalışla yüzde 22,5'e gerilediğini aktardı.

NEET'lere yönelik gençlerin etkili danışmanlık hizmeti almaları ve İŞKUR faaliyetlerinden yararlanmaları amacıyla kuruma kayıtlı 15-24 yaş aralığındaki gençler için Potansiyel NEET Tespiti ve İş Avcılığı Danışmanlık Modeli'nin hayata geçirildiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İş ve meslek danışmanlarımız, potansiyel NEET bireyler için en uygun kurum hizmetlerini belirliyor ve gençleri bu hizmetlerden haberdar ederek, faydalanmalarını sağlıyor. Bu kapsamda, 2019'dan 2024 Haziran dönemine kadar, İş Avcılığı Modeli ile yaklaşık 702 bin gence danışmanlık hizmeti verildi ve bu gençlerin 96 bin 551'i İŞKUR tarafından işe yerleştirildi. 38 bin 835 genç ise aktif iş gücü programlarından yararlandırılarak hem meslek öğrendi hem de mesleki tecrübe kazandı."

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İŞKUR Aracılığıyla 4 Milyon 719 Bin 597 Genç İşe Yerleştirildi - Son Dakika

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