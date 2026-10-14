İŞKUR Gençlik Programı Karabük\'te Başlıyor

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin iş deneyimi kazanmasını ve ekonomik olarak desteklenmesini amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı'nın Karabük'te başlayacağını bildirdi.

Kent genelinde bin 12 öğrencinin yararlanacağı programda, katılımcılara fiilen çalıştıkları her gün için bin 375 lira ödeme yapılacak. İl Başkanı Salt, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençlerin iş gücü piyasasına hazır adım atabilmeleri için İŞKUR Gençlik Programı'nın hayata geçirildiğini belirtti. Salt, "Kamu üniversitelerinde okuyan gençlerimiz hem gelir desteği alacak hem de mesleki deneyim kazanacak. Bu kıymetli projeyi hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Haftada 1 ila 3 gün katılım imkanı sunulan programda öğrenciler, ayda 5 gün katılım sağlamaları halinde 6 bin 875 lira, 14 gün katılım sağlamaları halinde ise 19 bin 250 lira gelir desteği alabilecek.

Ayrıca katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.