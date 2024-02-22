İŞKUR, Tavşanlı\'da işverenlere teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

Ekonomi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İŞKUR, teşvikler hakkında işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

İŞKUR'un işverenlere sunduğu en önemli faaliyet alanlarından olan İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursları, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda tanıtıldı. Kütahya Çalışma ve iş kurumu ile müdürü Erdoğan Şahin ve İş ve meslek danışmanı Salih Elyak iş kur teşvik programları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tavşanlı'da faaliyet gösteren işverenlerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Tavşanlı İŞKUR Müdürü Muhterem Aksoy, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ve işveren temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İŞKUR'un sunmuş olduğu teşviklerin yanı sıra işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları hakkında detaylı bilgi verildi. İşverenler, bu programlarla nasıl desteklenebileceklerini ve iş gücünü nasıl daha etkili bir şekilde yönlendirebileceği anlatıldı. - KÜTAHYA