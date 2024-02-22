İŞKUR, Tavşanlı'da işverenlere teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

İŞKUR, Tavşanlı'da işverenlere teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

İŞKUR, Tavşanlı\'da işverenlere teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İŞKUR, işverenlere yönelik teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursları tanıtıldı. Toplantıya Tavşanlı Kaymakamı, İŞKUR İl Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve işveren temsilcileri katıldı.

22.02.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İŞKUR, teşvikler hakkında işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

İŞKUR'un işverenlere sunduğu en önemli faaliyet alanlarından olan İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursları, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda tanıtıldı. Kütahya Çalışma ve iş kurumu ile müdürü Erdoğan Şahin ve İş ve meslek danışmanı Salih Elyak iş kur teşvik programları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tavşanlı'da faaliyet gösteren işverenlerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Tavşanlı İŞKUR Müdürü Muhterem Aksoy, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ve işveren temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İŞKUR'un sunmuş olduğu teşviklerin yanı sıra işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları hakkında detaylı bilgi verildi. İşverenler, bu programlarla nasıl desteklenebileceklerini ve iş gücünü nasıl daha etkili bir şekilde yönlendirebileceği anlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İŞKUR, Tavşanlı'da işverenlere teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika

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