Islah projesiyle Sivas'ta manda sayısı 4 katına çıktı

Sivas'ta 2013'te hayata geçirilen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi" sayesinde kent genelinde manda popülasyonu önemli oranda arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM), üretimi azalmış hayvan ırklarının sayısının ve veriminin artırılması amacıyla 2013 yılında Sivas'ın da aralarında yer aldığı 18 ilde ıslah projesi hayata geçirildi.

Bakanlık, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) iş birliğiyle sürdürülen proje sayesinde Sivas'ta manda yetiştiriciliğine ilgi arttı.

Projenin liderliğini yapan SCÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haki Kara, AA muhabirine, manda sayısını 9 yılda 4 katına çıkardıklarına dikkati çekerek, "Projeye başladığımızda Sivas'ta yaklaşık 1500 manda vardı. O günden bugüne kentte manda sayısı 6 bine ulaştı. Bu bizim için çok büyük kazanım oldu. İnsanlarda manda yetiştirme arzusu oluştu ve giderek artmaya başladı." dedi.

Projeyle et ve süt veriminde de ciddi artışlar olduğunu vurgulayan Kara, "Şu anda süt veriminde yüzde 40, doğum ağırlığında ise yüzde 50 artış sağladık. Ayrıca hayvanların kilo alma oranlarına baktığımızda 1 yıllık tartımlarda yüzde 40'lık artışlar olduğunu görmekteyiz. Bakanlığın dışında Sivas Valiliği İl Özel İdaresi de bize verimin artırılması noktasında çok büyük destek oldu. Biz iki defa İl Özel İdarenin desteğiyle il dışından erkek manda boğası getirerek baba değişimi yapıp hayvanlarda kan değişimi yoluna gittik ve güzel sonuçlar aldık." diye konuştu.

Proje kapsamında hayvan başına 850 lira destek veriliyor

Kara, üniversitenin projeye dahil 220 işletmeyi sürekli kontrol ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Günlük süt verimi, bu sütlerdeki protein, yağ ve katı madde oranı, doğan yavrunun canlı ağırlığı, belli aralıklarla ağırlık artış oranları kayıt altına alınıyor. Bunun yanı sıra annelerin gebe kalma ve hastalığa bağlı yavru atma oranları da kaydediliyor. Projeden yararlanan işletmelere belli periyotlarla giderek bu ölçümleri yapıyoruz. Süt ürünlerindeki numuneleri de laboratuvarımızda analiz ediyoruz."

Bakanlığın proje kapsamında hayvan başına 850 liralık destek verdiğini belirten Kara, küçük bir miktarı projenin yürütülmesi için kullandıklarını, geri kalan parayı da vatandaşların hesabına aktardıklarını sözlerine ekledi.

Yetiştiriciler verimden memnun

Projeden yararlanan yetiştiricilerden Zeliha Can ise üniversitenin sürekli hayvanlarının sağlık kontrollerini, süt ve dışkı analizlerini yaptığını dile getirerek, "Projeden yararlanmadan önce 7 mandamız vardı. Bu sayıyı projeyle 50'ye çıkardık. Çok memnunum işime severek devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projeyle işletmesindeki manda sayısını 5'ten 22'ye çıkaran Alparslan Muyan da üniversiteden gelen yetkililerin hayvanlarının hastalığı, bakımı ve verimiyle sürekli ilgilendiğini söyledi.