Üye Girişi
İslam Memiş'ten FED uyarısı: Ons aşağı doğru giderse, dolar-TL yukarı çıkacak - Son Dakika

İslam Memiş'ten FED uyarısı: Ons aşağı doğru giderse, dolar-TL yukarı çıkacak

10.01.2022 11:04
İslam Memiş'ten FED uyarısı: Ons aşağı doğru giderse, dolar-TL yukarı çıkacak

Doların dibi göreceğini bilen yatırım uzmanı İslam Memiş; altın fiyatlarının bir kez daha dip yaptıktan sonra yıl içinde 1450 lira seviyelerini göreceği tahmininde bulundu. İslam Memiş, bugünlerde 800 liradan gram altın alınmayacağını, yatırım yüzde 50 altına yüzde 50 dolara yapılması gerektiğini söyledi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolarla ilgili yeni tahminler geldi. 25 Ocak'ta Fed toplantısını sadece kendisinin değil, tüm küresel piyasalar ve oyuncuların beklediğini söyleyen Memiş'in konuyla ilgili tahmin ve tespitleri şöyle:

"Kimse Fed'i görmeden 2022'nin pozisyonu almayacak.

Ons, aşağı yönlü kırılırsa dolar/TL kuru yukarı.

Ons, yukarı yönlü kırılırsa gram altın yine yukarı.

Gram altın, hem ons hem dolar/TL kuruna göre belirlendiğinden her türlü avantajlı bir yatırım aracı olacak.

2022 yıl içinde dolar/TL kurunda yeni rekorlar beklediğimden, ons altında bu sürece destek olursa gram altında 1.450 lira seviyesi kaçınılmaz olur.

Ama hemen değil!

İlk önce son bir alım fırsatı olacağını öngördüğümden kısa vade için düşüş bekleyeceğim.

Bu seviye ise 720 lira seviyesi.

Öngördüğüm 720 lira seviyesi test edilirse, o gün tekrar bir yorum yapmakta fayda var.

Belki biraz daha aşağısına sarkabilir.

Bunu konuşmak için önce 720 liraya görmek gerek.

23 Aralık 2021'de ekranlarda 594 lira, serbest piyasalarda 630 lira olan gram altın için yüzde 50 alım için uygun seviyeler olduğunu, diğer yüzde 50 için biraz izlemenin faydalı olduğunu belirttiğimi anımsatmak isterim.

Son yüzde 50 alım sonrası hareket yapmadan beklemeyi tercih edeceğim.

2022 yılında volatilititenin oldukça yüksek olmasını bekliyorum.

Ondan sebep uzun vadede olanların karlı, al-sat yapanların zararlı çıkacağını düşünüyorum."

YORUMLAR (1)
  • Nuri Çamlı: Ons =Altın= Dolar bağlı..Her üçü ya aşağıya yada yukarıya gider..Birbirlerinden ayrılması imkansızdır..Ekonominin sadece EKO nu öğrenmişsin..MİNİ ögrende insanları yanlış yönlendirme.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

İslam Memiş, Altın, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İslam Memiş'ten FED uyarısı: Ons aşağı doğru giderse, dolar-TL yukarı çıkacak - Son Dakika Ekonomi


Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan         
14:46
Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı         
14:40
Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı         
14:31
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda         
11:08
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
14:44 Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!
14:40 Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:20 İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
14:08 Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!
14:03 Hande Erçel'den iki yıl önce vefat eden annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Çok özledim annecim
14:02 Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'li dönemin sonu geldi! Yollar ayrıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 14:51:04. #1.11#
SON DAKİKA: İslam Memiş'ten FED uyarısı: Ons aşağı doğru giderse, dolar-TL yukarı çıkacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement