İslam Memiş'ten FED uyarısı: Ons aşağı doğru giderse, dolar-TL yukarı çıkacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolarla ilgili yeni tahminler geldi. 25 Ocak'ta Fed toplantısını sadece kendisinin değil, tüm küresel piyasalar ve oyuncuların beklediğini söyleyen Memiş'in konuyla ilgili tahmin ve tespitleri şöyle:

"Kimse Fed'i görmeden 2022'nin pozisyonu almayacak.

Ons, aşağı yönlü kırılırsa dolar/TL kuru yukarı.

Ons, yukarı yönlü kırılırsa gram altın yine yukarı.

Gram altın, hem ons hem dolar/TL kuruna göre belirlendiğinden her türlü avantajlı bir yatırım aracı olacak.

2022 yıl içinde dolar/TL kurunda yeni rekorlar beklediğimden, ons altında bu sürece destek olursa gram altında 1.450 lira seviyesi kaçınılmaz olur.

Ama hemen değil!

İlk önce son bir alım fırsatı olacağını öngördüğümden kısa vade için düşüş bekleyeceğim.

Bu seviye ise 720 lira seviyesi.

Öngördüğüm 720 lira seviyesi test edilirse, o gün tekrar bir yorum yapmakta fayda var.

Belki biraz daha aşağısına sarkabilir.

Bunu konuşmak için önce 720 liraya görmek gerek.

23 Aralık 2021'de ekranlarda 594 lira, serbest piyasalarda 630 lira olan gram altın için yüzde 50 alım için uygun seviyeler olduğunu, diğer yüzde 50 için biraz izlemenin faydalı olduğunu belirttiğimi anımsatmak isterim.

Son yüzde 50 alım sonrası hareket yapmadan beklemeyi tercih edeceğim.

2022 yılında volatilititenin oldukça yüksek olmasını bekliyorum.

Ondan sebep uzun vadede olanların karlı, al-sat yapanların zararlı çıkacağını düşünüyorum."