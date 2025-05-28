İSO 500 Liste Raporu: Gıda Sektörü Zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İSO 500 Liste Raporu: Gıda Sektörü Zirvede

28.05.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'te İSO 500 listesinin zirvesinde gıda firmaları, ardından ana metal sanayi yer aldı.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 111 şirketle gıda firmaları zirvede yer alırken, 66 firmayla ana metal sanayi firmaları ikinci sıraya yerleşti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırmada en fazla şirketin yer aldığı sektör 111 firmayla gıda ürünleri imalatı oldu. Gıdayı, 66 şirketle ana metal sanayi, 46 kuruluşla motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve 38 firmayla elektrikli teçhizat imalatı takip etti.

Listede, kimyasal ürün imalatından 33, diğer metalik olmayan mineral ürün imalatından 30, tekstil ürünleri imalatından 24, fabrikasyon metal ürünleri imalatından (makine ve teçhizat hariç) 19, elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımından 17 şirket yer aldı.

Listedeki diğer sektörler ve şirket sayıları

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatından 16, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatından 14, kağıt ve kağıt ürünleri ile madencilik ve taş ocakçılığı imalatından 13'er, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatından 9'ar, giyim eşyalarının imalatından 8 şirket listeye girdi.

İçeceklerin imalatından 7, diğer ulaşım araçlarının imalatından 6, ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatından (mobilya hariç) 5, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri, mobilya ve diğer imalatlardan 4'er, tütün ürünleri imalatı ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılmasından ise 2'şer şirket listede yer aldı.

Üretimden satışlarda "ana metal sanayi" zirvede

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasında listeye giren şirketlerin üretimden satışları 2024'te 2023'e göre yüzde 36,3 artarak 8 trilyon 688,5 milyar liraya ulaştı.

Listede yer alan şirketler incelendiğinde, üretimden satışlarda ilk sırada 1,4 trilyon lirayla ana metal sanayi yer aldı. İkinci sırada, 46 şirketin İSO 500 listesine girdiği motorlu kara taşıtı, treyler (römork), ve yarı treyler (yarı römork) imalatı yapan şirketler yer aldı. Söz konusu şirketlerin geçen yıl üretimden satışları 1,3 trilyon lirayı aştı.

Geçen yıl İSO 500'de en çok şirketle yer alan gıda sektöründeki 111 işletmenin üretimden satışları 1,2 trilyon lira oldu. Gıdayı 929,5 milyar lirayla kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yapan şirketler, 584,3 milyar lirayla elektrikli teçhizat imalatı yapan şirketler takip etti.

En büyük 500 şirket arasında en yüksek istihdamı 155 bin 23 kişiyle gıda şirketleri sağladı. Araştırmada en yüksek istihdam sağlayan sektörler arasında "motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı" 137 bin 468 kişiyle ikinci, "ana metal sanayi" 75 bin 143 ile üçüncü, "elektrikli teçhizat imalatı" 67 bin 214 ile dördüncü, "tekstil ürünlerinin imalatı" 57 bin 623 ile beşinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi, Türkiye, Üretim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO 500 Liste Raporu: Gıda Sektörü Zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayram müjdesi gibi İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek Bayram müjdesi gibi! İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
Hepsinin kaderi aynı oldu Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu Hepsinin kaderi aynı oldu! Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu
Yeni maceraya atılıyor Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı
Bungalov kapısında silahlı saldırı Önce keşif sonra tatil yapmışlar Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında
Sevgilisinin Fenerbahçe’ye transferi için kariyerinden vazgeçti Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü
Bahçeli görüşmesi sonrası Bakırhan “Ne istiyoruz“ dedi, tek tek sıraladı Bahçeli görüşmesi sonrası Bakırhan "Ne istiyoruz" dedi, tek tek sıraladı
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi

11:26
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
10:34
SGK’dan emeklilere uyarı Maaşınız yanabilir
SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
15:45
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho’ya ateş püskürdü
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:13
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
15:11
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
15:03
Canlı yayında Müge Anlı’ya “Bu erkeklere ne olmuş ya“ dedirten kayıt
Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:53
Galatasaray’ın yeni kaptanı belli oldu
Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 11:59:48. #7.13#
SON DAKİKA: İSO 500 Liste Raporu: Gıda Sektörü Zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.