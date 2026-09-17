İSO Başkanı Bahçıvan, İstanbul OSB başkanlarıyla vedalaştı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başkanlarıyla bir araya geldi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, buluşma, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde İSO'nun Odakule'deki binasında gerçekleştirildi.

Buluşmaya, Beylikdüzü OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu, Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, Biyoteknoloji İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, Tuzla OSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal Hancı ve OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdal Bahçıvan, İSO'daki 13 yıllık Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin ardından 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek oda seçimlerinde aday olmayacağını belirterek, görevlerin geçici olduğunu ancak sanayiye ve üretime hizmet sevdasının hayat boyu süreceğini vurguladı.

Görev süresi boyunca kendisine verilen kıymetli destekler için tüm OSB başkanlarına teşekkür eden Bahçıvan, "İnsan için en büyük gurur, başlarken değil, veda ederken dostlarıyla bir arada olabilmektir. Görevler neticede birer emanettir. İSO emanetini taşımak, hayatım boyunca gururla hatırlayacağım büyük bir vesile oldu." ifadelerini kulandı.

Bahçıvan, sanayiden, üretmekten keyif alan, dertleri çözmeyi kendilerine görev edinen insanlar olduklarını kaydederek, "Kendi işimizin, ailemizin yanında alın terine, üretene ve bu ülke için değer yaratan sanayiciye katkı sunmak sivil toplum işlerinin en kıymetlisidir. O nedenle iyi ki sanayiciyiz. İyi ki sanayiciye hizmet etmek için bir aradayız." açıklamasını yaptı.

İSO gibi kurumların kolay kurulmuş ve kolaylıkla bu noktalara gelmiş kurumlar olmadığını aktaran Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle İSO'yu, kurumla aynı çizgi ve anlayışa sahip arkadaşlara emanet etmek ve geleceğe taşımak bizim için başka bir sorumluluk. Seçimlerde başkan adaylığını açıklayan Ender Yılmaz arkadaşımızla yıllardan bu yana ve son dört yılda da Meclis Başkanı olarak birlikte görev yapıyoruz. Konumuyla, sanayiciliğiyle, kişiliğiyle, iş yapış şekliyle etiğiyle bu işi kaldırabilecek birisi olması da bana ayrı bir huzur veriyor. Görevler bitse de dostluğumuz ve sanayimize olan sevdamız devam edecek, bundan sonra da daha sık bir araya gelip dertleşmeye devam edeceğiz."