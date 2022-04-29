İSO'dan sanayinin 70 yıllık tarihini anlatan fotoğraf sergisi - Son Dakika

İstanbul Sanayi Odasının (İSO), kurulduğu 1952 yılından bu yana siyaset ve iş dünyasından ünlü simaların odayı ziyaret ettikleri anları günümüze taşıdığı yaklaşık 200 parçadan oluşan İSO 70. Yıl Fotoğraf Sergisi ziyaretçilerle buluşuyor.

İSO açıklamasına göre, tarihi Odakule pasajını 70'inci kuruluş yılında açık hava sergi alanına dönüştürdü. Odakule Pasajı'ndan geçerken gezilebilen serginin fotoğraflarının bir kısmı da Odakule binasının içinde yer alıyor.

İSO Meclisinin 27 Nisan'daki toplantısına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de gezdiği İSO 70'inci Yıl Fotoğraf Sergisini görmek isteyenler, İSO Odakule Pasajı'ndan geçerken öncelikle altı tarihi fotoğrafı izleyebiliyor. Bu fotoğraflardan ilki dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün İSO'nun 1962 yılında düzenlediği "Sanayinin Sorunları" toplantısını gösteriyor.

1960'lı yılların sonlarında, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın İSO'daki bir toplantıda sanayicilere kürsüden seslenişi, Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in 1978 yılında İSO'yu ziyareti, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İSO Meclisinde konuşma fotoğrafı, İSO yönetiminin KKTC'de Rauf Denktaş'ı ziyareti, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir İSO etkinliğindeki konuşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İSO Meslek Komitesi üyelerine yaptığı konuşma görüntüsü dış sergideki fotoğrafları oluşturuyor.

Odakule binasının içinde yer alan bölümde ise yine İSO'nun tarihi anlarını gösteren çok sayıda fotoğraf yer alıyor. Sergi, yeni fotoğraflarla yıl sonuna kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bu sergiyle Türkiye'nin en büyük ve en etkili sanayi odası olarak 70 yılda biriktirdikleri anıların en azından küçük bir bölümünü kamuoyu ile paylaşmış olduklarını ifade etti.

Bahçıvan, "Bunu sadece üyelerimize değil tarihe olan sorumluluğumuz olarak düşünüyoruz. 70. Yıl kapsamında yapacaklarımız bu fotoğraflarla sınırlı olmayacak. Önümüzdeki aylarda arşivimizde yer alan birbirinden değerli tarihi fotoğraflarımızı da gün yüzüne çıkararak, sanayi mirasımızın bu değerli hazinesini ziyaretçilerle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.