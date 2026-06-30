Başkan Özdemir İSO heyetine Niğde'nin yatırım potansiyelini anlattı - Son Dakika
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Başkan Özdemir İSO heyetine Niğde'nin yatırım potansiyelini anlattı

Başkan Özdemir İSO heyetine Niğde\'nin yatırım potansiyelini anlattı
30.06.2026 13:52  Güncelleme: 13:54
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İstanbul Sanayi Odası heyeti, Niğde'nin sanayi altyapısını güçlendirmek ve yeni yatırımları kente kazandırmak amacıyla Niğde'de temaslarda bulundu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2. Organize Sanayi Bölgesi ve yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.

Niğde'nin sanayi altyapısını güçlendirmek, yeni yatırımları kente kazandırmak ve istihdamı artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyeti Niğde'de bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, kentin yatırım potansiyeli, üretim gücü ve devam eden sanayi projeleri masaya yatırıldı. Türkiye sanayisinin en önemli kuruluşlarından biri olan İstanbul Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Meclis Başkanı Ender Yılmaz ve beraberindeki heyet, Niğde'nin sanayi yatırımları açısından sunduğu imkanları yerinde incelemek amacıyla kente geldi. Ziyaret kapsamında özellikle yapım çalışmaları devam eden Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üzerinde duruldu. Başkan Emrah Özdemir, yeni organize sanayi bölgesinin yatırımcılara sağlayacağı avantajlar, ulaşım imkanları, lojistik konumu, altyapı çalışmaları ve yatırım teşvikleri hakkında İSO heyetine kapsamlı bilgiler verdi. Niğde'nin son yıllarda sanayi alanında önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Özdemir; şehrin sahip olduğu stratejik konum, ulaşım ağları, enerji altyapısı ve genç iş gücüyle yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

"Niğde'yi üretimin ve yatırımın merkezi haline getirmek istiyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü girişimi önemsediklerini belirterek şunları söyledi;

"Niğde'mizi tanıtmaya, şehrimize yeni yatırımlar ve istihdam alanları kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün ülkemizin sanayi üretimine yön veren İstanbul Sanayi Odası'nın çok kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ı, Meclis Başkanı Sayın Ender Yılmaz'ı ve değerli İSO temsilcilerini şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Üretim potansiyeli yüksek olan Niğde 2. Organize Sanayi Bölgemiz başta olmak üzere yatırımcılarımız için önemli fırsatlar sunan bölgelerimizi kendilerine detaylı şekilde tanıttık. Niğde'nin sahip olduğu avantajları anlatarak yeni yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve şehrimize gösterdikleri ilgi dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, bu buluşmanın Niğde'mizin sanayisine, üretimine ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Yatırım ve istihdam vurgusu

Gerçekleştirilen ziyaretin, Niğde'nin sanayi vizyonunun ulusal ölçekte tanıtılması açısından önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, özellikle Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanmasıyla birlikte şehrin çok sayıda yeni yatırıma ev sahipliği yapmasının hedeflendiği belirtildi. İSO heyetinin kentte gerçekleştirdiği temasların, Niğde'nin görünürlüğünü artırması ve ilerleyen süreçte yeni sanayi yatırımlarına zemin hazırlaması bekleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkan Özdemir İSO heyetine Niğde'nin yatırım potansiyelini anlattı - Son Dakika

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