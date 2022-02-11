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İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı - Son Dakika

İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı

11.02.2022 14:10
İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı

İspanya'da son iki haftadır rekor seviyede artış gösteren benzinin litre fiyatı 1,58 avroya ulaştı.

İspanya'da son iki haftadır rekor seviyede artış gösteren benzinin litre fiyatı 1,58 avroya ulaştı.

Ülkede geçen yıl eylülde 1,52 avro olan benzinin litre fiyatı, geçen hafta 1,53 avroya ulaşmıştı. Geçen iki haftada sürekli artan fiyatlar bugün itibarıyla 1,58 avroya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise 1,46 avroya çıkarak, 2012'deki rekorunu yineledi.

Avrupa'da petrol fiyatlarında referans olarak alınan Brent tipi ham petrolün varilin güncel fiyatları, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası hızla artan talep karşısında üretimin yetersiz kalması nedeniyle 90 doların üzerine tırmandı.

Rafine petrol ürünlerinin de fiyatlarının yükselmesine neden olan bu durum, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artışında etkili oluyor.

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Akaryakıt, İspanya, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı - Son Dakika
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