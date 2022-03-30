İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde

30.03.2022 11:43
İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde

İspanya'da enflasyon, martta yıllık bazda yüzde 9,8 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İspanya'da enflasyon, martta yıllık bazda yüzde 9,8 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, ülkede son bir yıldır artış kaydeden ve rekorlar kıran enflasyon martta yıllık bazda yüzde 9,8 oldu.

Mart ayı enflasyonu, Mayıs 1985'ten bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bileşenlerinin çoğunda artışlar olurken, özellikle elektrik, akaryakıt, yakıtlar, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artışlar dikkati çekti.

Enerji ürünleri ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç çekirdek enflasyon, geçen aya göre 0,4 puan artışla yüzde 3,4'e çıkarak Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Tüketici fiyatları, martta geçen aya göre de yüzde 3 arttı. Bu, Nisan 1977'den bu yana aylık bazdaki en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, enflasyonda mart ayındaki artışın, ikinci ayındaki Rusya- Ukrayna savaşının ülke ekonomisindeki etkisini gösterdiğini ifade ederek, fiyat artışlarında henüz zirveye ulaşılmadığı ve pahalılığının devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren sol koalisyon hükümeti de, "artışın yüzde 73'ünün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklandığına" dikkati çekti.

Hükümet, dün Bakanlar Kurulu'nda, 16 milyar avroluk yardım paketini içeren "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı"nı kabul etmiş ve bundan yararlanacak firmaların işçi çıkarmalarını yasaklamıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Enflasyon, İspanya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika


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