İspanya'dan Krizle Mücadele İçin Önlem Paketi - Son Dakika
İspanya'dan Krizle Mücadele İçin Önlem Paketi

20.03.2026 17:28
İspanya, enerji krizine karşı 80 maddelik 5 milyar avroluk önlem paketi açıkladı.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından akaryakıt ve gaz fiyatlarındaki artışla başlayan küresel ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için 80 maddelik önlem paketi açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bakanlar Kurulunun olağanüstü toplantısından sonra basına yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yarından itibaren yürürlüğe girecek, toplamda 5 milyar avroluk 80 maddelik önlem paketinin ayrıntıları konusunda bilgi verdi.

"Üç ülkenin başlattığı bu savaş yasa dışı, uluslararası hukuka karşı ve bizim savaşımız değil ama herkes gibi biz de bedelini ödeyeceğiz." diyen Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından sonra geçen 19 günde binlerce kişinin öldüğünü, 4 milyondan fazla kişinin evlerinden edildiğini ve "bu savaşın daha kaç gün, hafta, ay ya da yıl süreceğini, etkilerinin ne olacağını kimsenin bilmediğini" vurguladı."

Sanchez, son üç haftadaki enerji krizinde elektrik fiyatlarının Almanya'da yüzde 40, İtalya'da yüzde 90 arttığını, İspanya'daki artışın ise yüzde 15 olduğunu söyledi.

"Etrafımızdaki ülkelere nazaran bu krize karşı en hazırlıklı ülkeyiz ve bundan güçlenerek çıkacağız. Savaş hepimizi etkileyecek ama biz daha iyi direniş göstereceğiz." değerlendirmesinde bulunan Sanchez, "yapacakları direkt yardımlarla, öncü reformlarla eşitliği, sosyal adaleti, onurlu maaşı koruyacaklarını" belirterek, İspanyol vatandaşlarına "sakin olmaları" çağrısında bulundu."

"İspanya, bu yasa dışı savaşa karşı tüm AB ülkeleri arasında en büyük sosyo-ekonomik yardımı yapan ülke olacaktır"

"Savaşa hayır" söylemine kesin bir dille savunmaya devam edeceklerini, İspanyol vatandaşlarını korumak için tüm kaynakların kullanacaklarını vurgulayan Sanchez, "İspanya, bu yasa dışı savaşa karşı tüm AB ülkeleri arasında en büyük sosyo-ekonomik yardımı yapan ülke olacaktır." dedi."

Koalisyon hükümetinin ortakları arasındaki anlaşmazlıktan dolayı iki ayrı kararname ile çıkarılan 80 maddelik önlem paketlerinde, elektrik faturalarındaki KDV'nin yüzde 21'den yüzde 10'a düşürülmesi, akaryakıtta litre başına 30 sentlik indirim yapılması, tüp gaz fiyatlarının dondurulması öne çıktı.

Sanchez, önlemler kapsamında, sosyal yardımların artırılması, yoksul hanelere yönelik elektrik tedariğinin garanti edilmesi, risk altında olan sektörlere elektrik tarifesi sübvansiyonu sağlanması gibi maddelerin de yer aldığını kaydetti.

Alınan önlemlerin 20 milyon hane ile 3 milyon kadar şirkete fayda sağlayacağını belirten Başbakan Sanchez, "Ülkemizdeki üretken yapıyı, serbest meslek sahiplerini, tarım sektörünü, sanayiyi, küçük ve orta ölçekli işletmeleri korumak için 5 milyar avro ayırmak zorunda kalacağız." şeklinde konuştu.

Koalisyonun küçük ortağı Sumar'ın talepleri Bakanlar Kurulunda kriz yarattı

Bakanlar Kurulunun başlamasının üç saat gecikmesine neden olan koalisyonun küçük ortağı olan aşırı sol görüşlü Sumar ittifakının, kira sözleşmelerinin iki yıl uzatılması ve büyük şirketler için haksız kar marjlarının önlenmesine yönelik bir mekanizma getirilmesine ilişkin maddeler için ise ayrı bir kararname çıkarıldı.

Sumar ittifakının liderlerinden olan, Başkan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, yaptığı açıklamada, "Şirketlerin kar marjlarını kontrol ederek, kira sözleşmelerini uzatarak ve işçiler için koruma önlemlerini artırarak sosyal güvenlik ağını genişletmeyi başardık. İşte bunun için iktidardayız. Trump'ın yasa dışı savaşı karşısında her zaman halkımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulunda alınan kararlar, Meclis onayı beklenmeden Resmi Gazete'de yayımlanarak yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Önlem paketleri için çıkarılan iki kararnamenin Meclis'te oylanacağı tarih henüz belli olmazken, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar ittifakından oluşan azınlık koalisyon hükümetinin meclis onayı için Bask ve Katalan ayrılıkçı siyasi partileri ikna etmeleri gerekiyor.

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox ise farklı gerekçelerle hükümetin aldığı kararlara karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İspanya'dan Krizle Mücadele İçin Önlem Paketi - Son Dakika

SON DAKİKA: İspanya'dan Krizle Mücadele İçin Önlem Paketi - Son Dakika
