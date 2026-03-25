İspanya'dan Tarım ve Enerji Destek Paketi

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve gübre dahil arz sorunlarına yanıt olarak alınan tedbirler kapsamında tarım ve hayvancılık sektörünü de destekleyecek.

Kraliyet Kararnamesi ile 22 Mart'ta yürürlüğe giren ve 26 Mart'ta mecliste onaylanması beklenen önlem paketinde tarım ve hayvancılık için toplam destek miktarı 877 milyon avro olarak açıklandı.

Doğrudan destekler arasında özellikle çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar, balıkçılar ve nakliyeciler için litre başına 20 sentlik yakıt sübvansiyonu öngörülüyor.

Hükümet yetkilileri bu sübvansiyonun, tarımsal üretimin ana maliyetlerinden birini hafifletmek ve gıda fiyatlarını kontrol altında tutmak amacıyla, gübre alımı için sağlanan eşdeğer yardıma ek olarak verileceğini duyurdu.

Önlem paketinde ayrıca tüm üretim sektörünü etkileyen genel bir enerji vergisi indirimi de bulunuyor.

Elektrik sektöründe ise KDV oranları yüzde 21'den yüzde 10'a düşürüldü.

Kararnamede ayrıca, güneş panelleri ve ısı pompalarının kurulumu için önemli gelir vergisi indirimleri uygulanarak, karbonsuzlaştırma da teşvik ediliyor.

Hükümet yetkilileri ayrıca, kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin son yedi yılda yüzde 150 arttığını ve bunun İspanya'ya dış şoklara karşı daha fazla direnç kazandırdığını vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizi ve ekonomik krize önlem olarak alınan, toplamda 5 milyar avroluk destekleri içeren 80 maddelik önlem paketi 26 Mart'ta mecliste oylanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanıp 22 Mart'ta uygulamaya giren destekleme paketinin yürürlükte kalabilmesi için meclisten de onay alması bekleniyor.