İspanya Merkez Bankası 2022 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
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İspanya Merkez Bankası 2022 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

10.06.2022 16:31
İspanya Merkez Bankası 2022 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

İspanya Merkez Bankası (BE), 2022 yıl sonu ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek yüzde 4,1 olarak açıkladı.

İspanya Merkez Bankası (BE), 2022 yıl sonu ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek yüzde 4,1 olarak açıkladı.

BE, İspanyol Ekonomisi Üçüncü Çeyrek Raporu'nu açıkladı. Bunu göre banka, daha önce yüzde 4,5 olarak öngördüğü yıl sonu büyüme tahminini yüzde 4,1'e çekti.

Büyüme rakamlarında aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak, "yılın ilk çeyreğindeki ekonomik faaliyetlerin beklenenden daha fazla yavaşlaması" gösterildi.

Raporda, ekonomik büyüme tahminleri 2023 için yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e revize edilirken, 2024 için ise yüzde 2,6 olarak korundu.

Raporda, ek bir sorun çıkmaması halinde, turizmdeki canlanma, AB fonlarının gelişi, özel tüketimdeki büyüme ve istihdamda artış önlemleri sayesinde İspanyol ekonomisinin 2023'ün ikinci yarısında salgın öncesi üretim seviyesine geleceği öngörüsünde bulunuldu.

Diğer yandan AB tarafından da onaylanan İspanya ve Portekiz'in enerji fiyatlarını düşürmek için uygulayacağı indirimli tarifeden dolayı yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7,4'den yüzde 7,2'ye indirildi.

Enflasyon tahminleri 2023 için yüzde 2'den yüzde 2,6'ya, 2024 için de yüzde 1,5'ten yüzde 1,8'e yükseltildi.

Bu arada İspanya'da mayıs ayı enflasyonu bugün açıklanan resmi verilerde yüzde 8,7, çekirdek enflasyon ise yüzde 4,9 olarak duyuruldu.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 11 ile son 26 yılın en yüksek artışı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, İspanya, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İspanya Merkez Bankası 2022 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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