Isparta'da Kadın İşçiler Elma Paketliyor

07.04.2026 10:36
Isparta'da kadın tarım işçileri, elma hasatından paketlemeye kadar yoğun bir tempoda çalışıyor.

Türkiye'de elma üretiminin en fazla yapıldığı illerin başında gelen Isparta'da kadın işçilerin hasat sonrası paketleme tesislerinde başlayan mesaisi devam ediyor.

Başta Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent ilçeleri olmak üzere yaklaşık 215 bin dekar alanda yetiştirilen elmalar, çoğu kadınlardan oluşan tarım işçileri tarafından titizlikle toplanıyor.

Soğuk hava depolarında muhafaza edilen elmalar, paketleme tesislerindeki işlemlerin ardından yıl boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

Soğuk hava ve paketleme tesislerinde çalışan kadın işçilerin mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Paketleme tesisinde çalışan işçilerden Filiz Gülsoy, AA muhabirine, yoğun tempoyla çalıştıklarını söyledi.

Sabah 06.00'da evden çıktıklarını belirten Gülsoy, "Saat 08.00'de iş başı yapıyoruz. Parlak ve güzel olan elmaları seçip kutuluyoruz. Pazar için ayrı ürün hazırlıyoruz, süsleyip gönderiyoruz." dedi.

Kazandığı gelirle aile bütçesine katkı sağladığını dile getiren Gülsoy, "Çocukları okuyanlar var. Herkes evine katkı sağlamak istiyor. Biz de katkıda bulunuyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Sabah ayrı, akşam ayrı bir telaş var ama arkadaşlarla uyum içinde çalışmak işi daha da güzel kılıyor." diye konuştu.

Yaklaşık 19 yıldır elma toplama ve paketleme işinde çalıştığını anlatan Cemile Akça ise sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinin gün boyu sürdüğünü ifade etti.

Akça, "Yazın bahçelerde, kışın depolarda çalışıyorum. Yıllardır bu işin içindeyim. Allah sağlık verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim. İşimi severek yapıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
Suriye’den Kürtler için kritik karar Vatandaşlık başvuruları başladı Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı
Beklenen olmadı Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü Beklenen olmadı! Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı Eşiyle romantik kare Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı! Eşiyle romantik kare

10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
08:54
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı Kurtulmak için bakın ne yapmış
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Kurtulmak için bakın ne yapmış
