Isparta Yalvaç Kuyucak'ta bağcılık projesi 2 bin 500 dekarla tersine göç başlattı - Son Dakika
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Isparta Yalvaç Kuyucak'ta bağcılık projesi 2 bin 500 dekarla tersine göç başlattı

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Isparta Yalvaç Kuyucak\'ta bağcılık projesi 2 bin 500 dekarla tersine göç başlattı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde devlet destekli bağcılık projesiyle modernize edilen üzüm bağlarında hasat sezonu başladı. 2021'de başlatılan projeyle üretim alanı 600 dekardan 2 bin 500 dekara çıktı; köyde tersine göç yaşanmaya başladı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde devlet desteğiyle modernize edilen üzüm bağlarında hasat sezonu başladı.

Yaklaşık 200 yıldır üzüm üretiminin yapıldığı köyde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021'de "Kuyucak Köyünde Bağcılığı Geliştirme Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında üreticilere üzüm fidanı dağıtılırken, bağlarda damla sulama sistemine geçildi.

Daha önce 600 dekar alanda üzüm üretimi yapılan köyde, proje ve desteklerle üretim alanı yaklaşık 2 bin 500 dekara ulaştı. Köyde yaklaşık 170 çiftçi üzüm üretimi yapıyor.

Yıllık yaklaşık 2 bin 500 ton üzümün üretildiği Kuyucak'ta, tarımsal faaliyetlerin gelişmesiyle istihdam ve nüfusun da arttığı belirtildi.

Önceki yıllarda yoğun göç veren köyde bağcılığın gelişmesiyle tersine göç yaşanmaya başladı.

Yalvaç Kuyucak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Yurtseven, AA muhabirine, üzüm üretiminin köyde yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve temel geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Kuyucak bağlarında alfons, michel, royal ve blackmagic türü üzümlerin yetiştirildiğini belirten Yurtseven, "Üzüm tarımı köyümüzden kente göçü engelleyip tersine göç başlattı." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Isparta Yalvaç Kuyucak'ta bağcılık projesi 2 bin 500 dekarla tersine göç başlattı - Son Dakika
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