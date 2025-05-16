İşsizlik Oranı Tarihi Düşük Seviyede

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1'inci çeyrek iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin koşullarına uygun ve çağın ihtiyaçlarına yönelik birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Mart ayında yüzde 7,9 oranla son 25 yılın en düşük seviyesine inen işsizlik oranına işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor. İşsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdama katkı sağlayan uygulamalarımız, toplumun farklı kesimlerine istihdam yolunu açmakla kalmıyor; gençlerimizi, kadınları, dezavantajlı grupları iş gücüne kazandırıyor. Bu çalışmaların neticesi olarak gördüğümüz genç nüfusta işsizlik oranı, ilk çeyrek verilerine göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu. İş gücü de aynı dönemde 35 milyon 273 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Ülkemizin yarınlarını tüm paydaşlarımızın desteği ile inşa edeceğiz. Daha fazla üreten, büyüyen, istihdam olanakları artıran Türkiye hedefi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."