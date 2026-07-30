İşsizlik Oranı Tarihi Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşsizlik Oranı Tarihi Düşüşte

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haziran ayı işsizlik oranının %7,6 ile en düşük seviyeye indiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayı işsizlik oranlarına ilişkin, "İşsizlik oranı yüzde 7,6 ile aylık işgücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından TÜİK'in açıkladığı haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,6 ile aylık işgücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekti. Kararlılıkla uygulanan politikalar ve hayata geçirilen reformlar sayesinde işgücü piyasasının istikrarlı görünümünü koruduğunu

belirten Yılmaz, işsizlik oranının iyileşmesini sürdürdüğünü ve tek haneli seyrini 38'inci aya taşıdığını ifade etti. Yılmaz, "2026 yılı Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,6 ile aylık işgücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Gençlerde işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 3,8 puan, kadınlarda ise 1,7 puan azalarak sırasıyla yüzde 12,8 ve yüzde 9,8 olarak gerçekleşmiştir. Önemli iyileşmeler sağladığımız genç ve kadın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin etkilerinin sürdüğü bu dönemde reel sektörümüzü güçlü finansman imkanlarıyla desteklemeye devam ediyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimiz için 250 milyar liralık yeni kredi desteğini devreye aldık. Böylece yatırım ve işletme sermayesine yönelik uygun şartlı finansman imkanını toplam 1 trilyon lira seviyesine ulaştırdık. Diğer yandan emek yoğun hassas sektörlerde istihdamın korunması kaydıyla çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağlıyoruz. Bu desteklerle işletmelerimizin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendirirken, mevcut istihdamın korunmasına ve yeni istihdam oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer taraftan işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri güçlendirecek programları yaygınlaştırıyor, özellikle gençlerin, kadınların ve işgücüne katılımı sınırlı kalan kesimlerin istihdama erişimini kolaylaştırıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla ekonomimizin dayanıklılığını güçlendiriyor, istikrar içinde büyüme ve kalıcı refah hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik Oranı Tarihi Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:15:50. #7.13#
SON DAKİKA: İşsizlik Oranı Tarihi Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.