İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafigi Yeniden Açıldı

Ekonomi

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesinin ardından yeniden başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı." ifadesi kullanıldı.