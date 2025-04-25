İstanbul'da 2. El Elektrikli Araç Günleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da 2. El Elektrikli Araç Günleri Başladı

İstanbul\'da 2. El Elektrikli Araç Günleri Başladı

Etiler'deki 2plan Terminal'de açılan etkinlikte 50'ye yakın ikinci el elektrikli araç sergilendi.

25.04.2025 18:02
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Türkiye'de "ilk kez" düzenlenen "2. El Elektrikli Araç Günleri" etkinliği Etiler'deki 2plan Terminal'de ziyaretçilere açıldı.

Elektrikli araçlara olan ilgi Türkiye'de giderek artarken, yükselen eğilim yalnızca sıfır araç pazarında değil, ikinci el segmentinde de etkisini göstermeye başladı.

Bu kapsamda 2plan, Türkiye'de "ilk kez" düzenlenen "2. El Elektrikli Araç Günleri" etkinliğinin kapılarını açtı.

"Otomobil Yaşam Merkezi" konseptiyle 50 bin metrekarelik bir alanda hizmet veren 2plan Terminal Etiler'de düzenlenen etkinlikte, 50'ye yakın ikinci el elektrikli araç aynı anda sergilendi.

Ayrıca elektrikli araçların teknik özellikleri, kullanım koşulları, finansman seçenekleri, şarj altyapısı ve sektördeki gelişimi gibi birçok konuda katılımcılarla bilgiler paylaşıldı.

"Bu Türkiye'de bir ilk"

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el otomobilde özellikle elektrikli araçlar konusunda birçok bilinmezin olduğunu söyledi.

Ülgür, "Bu bilinmezlerin bir şekilde netleşmesi için biz bu üç günü tüm tüketiciye yönelik bir fuar niteliğinde yapmaya çalıştık. Bu Türkiye'de bir ilk. Bütün markalar, aşağı yukarı 50 araç ve çeşitli markaların modelleri burada yer alıyor. Önce bir panel var, bu paneli gerçekleştiriyoruz. Markaların temsilcileri en üst düzeyde katıldılar. Bütün bilinmezlerin tek tek sorulacağı ve irdeleneceği bir panel olacak." diye konuştu.

Dünyaya bakıldığında gidişatın elektrikliye doğru döndüğünü dile getiren Ülgür, geçen sene elektrikli araçların yaklaşık yüzde 9 düzeyinde pay aldığını, bu oranın şu anda yüzde 14'lere yükseldiğini söyledi.

İnteraktif bilgilendirme ve yerinde deneyim imkanı

Ailelerin çocuklarıyla rahatça katılım sağlayabileceği şekilde tasarlanan etkinlikte, özel aktivitelere de yer aldı.

Ziyaretçiler etkinlik boyunca elektrikli araçlar hakkında Terminal'de bulunan uzmanlardan bilgi edindi. Araçları detaylı şekilde inceleyebilen katılımcılar, form doldurarak test sürüşü etkinliklerine de katılım sağladı.

"Kişiselleştirilmiş Deneyim Alanları" ve "Görüşme ve Keşif Noktaları" sayesinde ziyaretçiler, farklı markaların modellerini yakından tanıma imkanı buldu.

Ayrıca, etkinlik kapsamında elektrikli araçların geleceğine ilişkin sektör temsilcilerinin katılımıyla paneller düzenlendi.

27 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak etkinlikte, 2plan Terminal içinde yer alan Formula 1 simülasyonu ile yapılacak sürüş yarışmasında başarılı olan katılımcılar çeşitli sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Etkinlik boyunca özel fiyatlar, esnek ödeme planları ve avantajlı kampanyaların yanı sıra ziyaretçilerin ödüllendirileceği yarışmalar ve sosyal alanlar katılımcıların ilgisine sunulacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 2. El Elektrikli Araç Günleri Başladı - Son Dakika

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