İstanbul'da dolar 48,42 liradan, avro 56,33 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 48,4250 liradan, avro 56,3280 liradan işlem görüyor. Dolar dünkü kapanışa göre yükseldi, avro ise hafif geriledi.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,4250 liradan, avro 56,3280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,4230 liradan alınan dolar, 48,4250 liradan satılıyor. 56,3260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,3280 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,3140 lira, avronun satış fiyatı ise 56,3310 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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