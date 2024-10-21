İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2470 liradan, avro 37,2270 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,2450 liradan alınan dolar, 34,2470 liradan satılıyor. 37,2250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,2270 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,2490 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2260 lira olmuştu.
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