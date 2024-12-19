İstanbul serbest piyasada dolar 35,0420 liradan, avro 36,4900 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,0400 liradan alınan dolar, 35,0420 liradan satılıyor. 36,4880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,4900 lira olarak belirlendi.
Dün günü doların satış fiyatı 35,0200 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7870 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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