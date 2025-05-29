İstanbul serbest piyasada dolar 39,1010 liradan, avro 44,0010 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,0990 liradan alınan dolar, 39,1010 liradan satılıyor. 43,9990 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,0010 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,0770, avronun satış fiyatı ise 44,2500 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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