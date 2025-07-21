İstanbul serbest piyasada dolar 40,3980 liradan, avro 47,0430 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,3960 liradan alınan dolar, 40,3980 liradan satılıyor. 47,0410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0430 lira olarak belirlendi.
Cuma doların satış fiyatı 40,3790, avronun satış fiyatı ise 47,1460 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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