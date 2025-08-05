İstanbul serbest piyasada dolar 40,6840 liradan, avro 47,0360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,6820 liradan alınan dolar, 40,6840 liradan satılıyor. 47,0340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0360 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,6750, avronun satış fiyatı ise 47,0930 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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