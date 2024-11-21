İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,4930 liradan, avro 36,4870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,4910 liradan alınan dolar, 34,4930 liradan satılıyor. 36,4850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,4870 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,4510 lira, avronun satış fiyatı ise 36,3950 lira olmuştu.
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