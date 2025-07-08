İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,0190 liradan, avro 47,0070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,0170 liradan alınan dolar, 40,0190 liradan satılıyor. 47,0050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,9950, avronun satış fiyatı ise 46,9820 lira olmuştu.
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