İstanbul serbest piyasada dolar 40,7200 liradan, avro 47,3390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,7180 liradan alınan dolar, 40,7200 liradan satılıyor. 47,3370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,3390 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,6950, avronun satış fiyatı ise 47,3290 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
