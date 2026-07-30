İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,4160 lira, avro 54,4180 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,4160 liradan, avro 54,4180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,4140 liradan alınan dolar, 47,4160 liradan satılıyor. 54,4160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,4180 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,3980 lira, avronun satış fiyatı ise 54,0320 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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