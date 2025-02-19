İstanbul serbest piyasada dolar 36,3020 liradan, avro 37,9560 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,3000 liradan alınan dolar, 36,3020 liradan satılıyor. 37,9540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,9560 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,2750 lira, avronun satış fiyatı ise 37,8970 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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