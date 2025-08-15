İstanbul'da Dolar ve Euro'nun Güncel Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,8730 liradan, avro 47,7420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,8710 liradan alınan dolar, 40,8730 liradan satılıyor. 47,7400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,7420 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 40,7870, avronun satış fiyatı ise 47,6180 lira olmuştu.
